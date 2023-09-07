Diyanet İşleri Başkanlığının bu haftaki Cuma hutbesi konusu belli oldu. 8 Eylül tarihli Cuma hutbesinin konusu ‘İlim yolu, cennet yoludur’ oldu. Cuma hutbesinin tamamına ve PDF’ine haberimizden ulaşabilirsiniz.

DİYANET CUMA HUTBESİNİN BU HAFTAKİ KONUSU NE?

8 EYLÜL 2023 CUMA HUTBESİ

‘İLİM YOLU, CENNET YOLUDUR’

Muhterem Müslümanlar!

Hutbemin başında okuduğum Alak suresinin ilk beş ayeti, Kur’an-ı Kerim’in insanlıkla buluşan ilk ayetleridir. Bu ayetlerde Cenâb-ı Hak şöyle buyurmuştur: “Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı alaktan yaratmıştır. Oku! Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Kalemle yazmayı öğreten O’dur. İnsana bilmediğini öğreten O’dur.”

Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyurmuştur: “Ben, bir öğretmen olarak gönderildim.”

Değerli Müminler!

Yüce dinimiz İslam’a göre ilim öğrenmek, kadın erkek her Müslüman’a farzdır. İlim, öncelikle kişinin kendini, Rabbini ve çevresini tanımasıdır. Yaratılış gayesinin farkında olmasıdır. Varlığı ve bütün kâinatı doğru okumasıdır.

Aziz Müslümanlar!

Bilgiyi kıymetli kılan; insanlığın faydasına olmasıdır. Sahibini Allah’ın rızasına ulaştırmasıdır. Toplumu adalete, doğruya ve iyiliğe götürmesidir. Haksızlıktan, zulümden ve her türlü kötülükten uzaklaştırmasıdır. Zihinlerin bulanmasına, nesillerin ifsadına, toplumların helâkine, dünyamızın tahribine sebep olan bilgi ise değersizdir, zararlıdır.

Kıymetli Müminler!

Cehalet, İslam’ın en büyük düşmanıdır. Bütün kötülüklerin kaynağıdır. Cehalet, kişiyi Allah katında da insanlar katında da değersiz kılar. Okumak, faydalı bilgilerle donanmak, ilmi insanlığın hayrına kullanmak ise kişiyi yüceltir. Yüce Rabbimiz, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَۜ “De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?”iii buyurmaktadır. Bir başka ayette ise hakiki ilim sahipleri şöyle övülmektedir: “Kulları içinde Allah’a en çok saygı duyanlar, âlimlerdir.”

Değerli Müslümanlar!

İlim yolu, cennet yoludur. Peygamber Efendimiz (s.a.s), “İlim öğrenmek için yola koyulan kişiye, Allah cennete giden yolu kolaylaştırır.”v buyurmuştur. Bizler, geçmişte olduğu gibi günümüzde de bu bilinçle ilme sarılırsak,

1 Alak, 96/1-5.

2 Dârimî, Mukaddime, 32.

3 Zümer, 39/9.

4 Fâtır, 35/28.

5 Tirmizî, İlim, 19.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü







