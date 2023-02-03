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Hac kura çekilişi 2023
Hac kuraları tarihi Umreye giderek Hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşların merak konusu olurken, Diyanet açıklama paylaştı. Bu yıl hacca gidecek adaylar yapılacak kura çekilişinin ardından belirlenecek.
Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan hac kura tarihlerini 15 Şubat 2023 tarihinde çekilecek.
Hac ibadetini yerine getirmek isteyen 83 bin 430 aday, 15 Şubat'ta katsayıya dayanan kura sistemiyle belirlenecek.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hac kontenjanında salgın öncesine dönüldüğünü açıkladı. Erbaş, "65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız." dedi.
Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2023 yılı hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemlerinin uzatıldığını bildirdi.
Hac ibadeti fiyatları, Suudi Arabistan'ın resmi para birimi olan Riyal cinsinden belirleniyor.
Hac ücretleri için detaylı bilgiye Hac ve Umre Genel Müdürlüğü hac.gov.tr adresinden ve 0859 260 1313 çağrı merkezlerinden ulaşabilirsiniz.
Ortalama fiyatlar ise şu şekilde;
Hac ibadeti fiyatları, Suudi Arabistan'ın resmi para birimi olan Riyal cinsinden belirleniyor. Hac fiyatları her yıl kişi başı ortalama 20 bin riyal ile 40 bin riyal arasında değişiklik göstermektedir.
2 Kişilik Oda : 175.097 Türk Lirası
3 Kişilik Oda : 165.364 Türk Lirası
4 Kişilik Oda: 150.955 Türk Lirası