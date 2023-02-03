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Hacı adaylarının gözü o tarihte: 2023 Hac kuraları ne zaman çekilecek?

Kutsal topraklara giderek ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, hac kura tarihi için geri sayıma geçti. e-Devlet üzerinden ön kayıtlarını gerçekleştiren hacı adayları için kura çekilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan hac kura tarihlerini açıkladı.

13:11 . 3/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Hac kura çekilişi 2023

Hac kura çekilişi 2023

Hac kuraları tarihi Umreye giderek Hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşların merak konusu olurken, Diyanet açıklama paylaştı. Bu yıl hacca gidecek adaylar yapılacak kura çekilişinin ardından belirlenecek.

HAC KURALARI NE ZAMAN 2023?

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan hac kura tarihlerini 15 Şubat 2023 tarihinde çekilecek.

HAC KURALARI NASIL YAPILACAK?

Hac ibadetini yerine getirmek isteyen 83 bin 430 aday, 15 Şubat'ta katsayıya dayanan kura sistemiyle belirlenecek.

"83 BİN 430 KİŞİ AĞIRLANACAK"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hac kontenjanında salgın öncesine dönüldüğünü açıkladı. Erbaş, "65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız." dedi.

HAC KAYITLARI SONA ERDİ

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2023 yılı hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemlerinin uzatıldığını bildirdi.

HAC FİYATLARI KİŞİ BAŞI NE KADAR?

Hac ibadeti fiyatları, Suudi Arabistan'ın resmi para birimi olan Riyal cinsinden belirleniyor.

Hac ücretleri için detaylı bilgiye Hac ve Umre Genel Müdürlüğü hac.gov.tr adresinden ve 0859 260 1313 çağrı merkezlerinden ulaşabilirsiniz.

Ortalama fiyatlar ise şu şekilde;

Hac ibadeti fiyatları, Suudi Arabistan'ın resmi para birimi olan Riyal cinsinden belirleniyor. Hac fiyatları her yıl kişi başı ortalama 20 bin riyal ile 40 bin riyal arasında değişiklik göstermektedir.

2 Kişilik Oda : 175.097 Türk Lirası

3 Kişilik Oda : 165.364 Türk Lirası

4 Kişilik Oda: 150.955 Türk Lirası



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1 saat önce
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Hacı adaylarının gözü o tarihte: 2023 Hac kuraları ne zaman çekilecek?
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