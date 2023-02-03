Diyanet, dini günler takvimi içerisinde hac kura tarihleri yer aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2023 yılı hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemlerinin uzatıldığını bildirdi. Buna göre; 2023 hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemleri 31 Ocak yani bugün sona eriyor. Kuralar ise 15 Şubat'ta çekilecek. Peki Hac kura tarihleri takvimi 2023 ne zaman? Hac kuraları ne zaman çekilecek, ön kayıtlar başladı mı?