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Diyanet İşleri Başkanlığı 4538 personel alımı yapacağını duyurdu?

Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere KPSS şartlı 2099 kadın, 2429 erkek olmak üzere toplamda 4538 personel alımı yapacağını duyurdu. Yayımlanan ilana göre, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın taşra teşkilatındaki dini yüksek ihtisas, dini ihtisas, eğitim merkezleri, Kur'an kursları ile Kur'an kursu yurt ve pansiyonlarında istihdam edilmek üzere koruma ve güvenlik görevlisi, şoför, temizlik personeli alımları yapacak. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? Başvuru tarihi ne zaman? İşte merak edilen soruların yanıtları.

10:03 . 27/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

Diyanet İşleri 4538 personel alımına ilişkin başvuru kılavuzunu yayımladı. Koruma ve güvenlik görevlisi, şoför, temizlik personeli gibi alanlara yapılacak olan istihdam için başvurular "sinav.diyanet.gov.tr" üzerinden gerçekleşecek.

DİYANET İŞLERİ PERSONEL ALIMINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Müracaatlar "
sinav.diyanet.gov.tr
" adresi üzerinden yapılacaktır.

DİYANET İŞLERİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından
26.04.2023-05.05.2023 (saat 16:30)
tarihleri arasında "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden yapılacaktır.

DİYANET İŞLERİ PERSONEL ALIMI KPSS GEREKTİRİYOR MU?

Değerlendirme ve başarı sıralaması hakkında bilgiler şöyle:

Sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.

2. Başarı sıralaması sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. Sözlü sınav puanların eşit olması halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, KPSS'ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, yaşı büyük olana öncelik verilecektir.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. 2022 yılı KPSS (B) grubundan ön lisans mezunları için KPSSP93; ortaöğretim mezunları (Lise veya dengi okul) için KPSSP94 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

3. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

4. Son başvuru tarihi itibarıyla18 yaşını doldurmuş olmak,

5. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

6. Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

SINAV KONULARI

Mesleki Bilgi, Beceri ve Uygulama (60 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

c) Liyakati, özgüveni, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),

d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan).

6. Adaylar, sınava gelirken "Sınav Giriş Belgesi" ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport dışında başka bir kimlik belgesi kabul edilmeyecektir.

7. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.




#Diyanet işleri Başkanlığı
#Kur'an Kursu
#temizlik personeli
#KPSS
37 dakika önce
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