Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı ve özellikle müfettiş yardımcısı alımı sıklıkla merak edilen konulardan biridir. Diyanet, ülkemizin önemli kurumlarından biri olduğu için bu alımlar, birçok kişi tarafından takip edilmektedir. Diyanet müfettiş yardımcısı alımı gibi özel alımlar genellikle belirli dönemlerde ve ihtiyaç duyulan kadrolar doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan ilana göre müfettiş yardımcısı alımı yapılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı müfettiş yardımcısı alımı ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında münhal bulunan ve aşağıdaki tabloda bilgileri yer alan müfettiş yardımcısı kadrolarına, yapılacak giriş sınavı (yazılı ve sözlü) sonucuna göre kurum içi naklen alım yapılacaktır.

1. Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 23.09.2024 – 04.10.2024 (saat 16:30) tarihleri arasında https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav adresi aracılığı ile yapılacaktır.

2. Başvuru yapan adaylar başvuru tarihleri içerisinde 330 (üçyüzotuz) TL sınav başvuru ücretini ödemeleri gerekmektedir.

3. Ödeme işlemi, sinavodeme.diyanet.gov.tr adresi üzerinden sadece kredi kartı veya banka/bankomat kartı ile gerçekleştirilecektir.

4. Sınav başvuru ücretini belirlenen süre içerisinde yatırmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecek ve bu durumdaki adaylar sınava katılamayacaktır. Sınav ücretini yatıran adayların başvuruları sistem tarafından otomatik olarak onaylanacaktır.

5. Başvuru şartlarını taşımayan, duyuruda belirtilen şekilde başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen/giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavda başarısız olan veya sınavı geçersiz sayılan adaylara ücret iadesi yapılmayacaktır.

Diyanet İşleri Başkanlığı müfettiş yardımcısı alımı yazılı ve sözlü sınavı ne zaman?

Yazılı sınav; 13.10.2024 tarihinde, 10.00’da Ankara’da yapılacaktır. Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılacaktır.

Diyanet müfettiş yardımcısı alımı yazılı sınav konuları

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası.

b) Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Başkanlığın diğer mevzuatı.

c) Devlet Memurları Kanunu.

ç) Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun.

d) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu.

e) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu.

f) Türkçe kompozisyon.

g) Arapça.

Diyanet müfettiş yardımcısı alımı sözlü sınav konuları

a) Kur’an-ı Kerim tilaveti ve anlamı,

b) Tefsir,

c) Hadis,

ç) Akaid,

d) Fıkıh,

e) Siyer-i Nebi,

f) Türk-İslam Tarihi,

g) Genel Kültür,

ğ) Yazılı sınav konuları.

Diyanet İşleri Başkanlığı müfettiş yardımcısı alımı başvuru şartları nedir?

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendindeki genel şartları taşımak,

2. En az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,

3. Sınavın yapılacağı yılın ilk günü itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1989 tarihi ve sonrasında doğmuş olmak),

4. Müfettiş yardımcılığı giriş sınavının ilan edildiği tarihte Başkanlığın vaizlik, dengi ve üstü kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesine göre görev yapıyor olmak,

5. 2023 veya 2024 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden en az

50 (elli) puan almış olmak (Diyanet İşleri Başkanlığındaki kadrolara 21.05.2011 tarihinden önce atanmış olanlarda bu şart aranmayacaktır),

6. Sağlık durumu her türlü iklim şartlarında müfettişlik yapmaya elverişli olmak.

7. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,

8. Memuriyete engel adli sicil kaydı bulunmamak,

9. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde belirtilen ortak nitelik şartını taşıyor olmak,