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Diyanet personel alımı sözlü sınav tarihi açıklandı
Diyanet İşleri Başkanlığı, 6 bin 200 personel alımı ilanı başvuruları ardından sonuçlar ve sınav yerleri de açıklandı. 2022 Yılı Diyanet Akademisi Aday Din Görevlisi (KKÖ, İ-H, M-K) Alımı Sınavı Yer ve Tarih Duyurusu başlıklı yapılan açıklamada, başvuru sonuçları ile sözlü sınava katılacak adaylar belirlendi. Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım branşlarında olmak üzere yapılan din görevlisi alımına dair mülakat detayları da paylaşıldı. Peki, Diyanet personel alımı sözlü sınavı ne zaman yapılacak?
10:56 . 17/01/2023 Tuesday
Yeni Şafak
Diyanet personel alımı

Diyanet personel alımı

Diyanet'in din görevlisi alımı ilanına başvuran adaylardan sözlü sınava katılmaya hak kazananların sınav giriş belgeleri yayımlandı. Peki, Diyanet din görevlisi mülakat sınavları ne zaman?

DİYANET PERSONEL ALIMI SÖZLÜ (MÜLAKAT) SINAVI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 6 bin 200 personel alımı başvuru sonuçları açıklandı. Başvuruları 26 Aralık ile 6 Ocak tarihleri arasında yapılan, 2022 yılı KPSS puan sırası esas alınarak ilan edilen boş pozisyonlara alınacak olan din görevlisi sınavına katılmaya hak kazanan adaylar belli oldu. dibbys.diyanet.gov.tr internet adresinden mülakat sınavı giriş yerleri açıklandı. Adaylar sözlü sınavlara giriş belgelerinde yer alan tarihlerde katılacaklar.

Adaylar, “Sınav Giriş Belgesi” ve T.C. Kimlik No’lu kimlik belgelerinden (nüfus cüzdanı, kimlik belgesi, pasaport) biri ile birlikte sınav giriş belgesinde belirtilen sınav tarihi ve sınav merkezinde saat 08:00’da hazır bulunacaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı ve pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir. Mülakat sınavı tarihi adayların sınav giriş belgelerinden öğrenilecek.

DİYANET SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

Adaylar 2​022 Yılı Diyanet Akademisi aday din görevlisi alımı mülakat sınavı yerlerini "https://dibbys.diyanet.gov.tr/ikys/sinav/kurumdisi/" internet adresinden e-Devlet girişi ile öğrenecekler.

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#2023 diyanet alımı
34 minutes ago
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Diyanet personel alımı sözlü sınav tarihi açıklandı
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