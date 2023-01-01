Diyanet İşleri Başkanlığı, 6 bin 200 personel alımı başvuru sonuçları açıklandı. Başvuruları 26 Aralık ile 6 Ocak tarihleri arasında yapılan, 2022 yılı KPSS puan sırası esas alınarak ilan edilen boş pozisyonlara alınacak olan din görevlisi sınavına katılmaya hak kazanan adaylar belli oldu. dibbys.diyanet.gov.tr internet adresinden mülakat sınavı giriş yerleri açıklandı. Adaylar sözlü sınavlara giriş belgelerinde yer alan tarihlerde katılacaklar.

Adaylar, “Sınav Giriş Belgesi” ve T.C. Kimlik No’lu kimlik belgelerinden (nüfus cüzdanı, kimlik belgesi, pasaport) biri ile birlikte sınav giriş belgesinde belirtilen sınav tarihi ve sınav merkezinde saat 08:00’da hazır bulunacaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı ve pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir. Mülakat sınavı tarihi adayların sınav giriş belgelerinden öğrenilecek.