"Doğalgaz desteği başvuruları başladı mı, ne zaman? Doğalgaz desteği ne kadar, kaç TL oldu, başvurular nereden yapılır?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteği’nde kış dönemi ödemeleri yapılacak. Isıl harita baz alınarak belirlenerek yıllık 900 TL – 2.500 TL arasında değişen destek tutarının kış dönemi ödeme tutarı için beklenen açıklama geldi. Peki, Doğalgaz desteği başvuruları başladı mı, ne zaman? Ödeme miktarı arttı...

DOĞALGAZ DESTEĞİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Bakanlık, 3294 sayılı Kanun kapsamında olan veya dönemsel ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenen hanelere doğal gaz desteğinde bulunuyor.





Bu yılın son 3 ve yeni yılın ilk 3 ayı olmak üzere 6 aylık zaman dilimde ödenen doğal gaz desteği kapsamında, yılın son 3 ayı için planlanan ödemeler ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatırılması bekleniyor.

DOĞAL GAZ YARDIMI NE KADAR?

2023-2024 doğalgaz tüketim desteği miktarı için Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı. Erdoğan;2023-2024 doğalgaz tüketim desteği miktarı için Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı. Erdoğan;





"İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik doğal gaz tüketim desteğini düzenli sosyal yardım programlarımıza dâhil ettik.





Yıllık 900 ila 2 bin 500 lira arasında olan toplam 8 aylık ödeme miktarını 1.500 ila 3 bin 500 liraya yükselttik." açıklamalarında bulundu.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

“Doğal Gaz Tüketim Desteği” programından hanelerin faydalanabilmesi için, başvuru sahibinin; “Doğal Gaz Tüketim Desteği” programından hanelerin faydalanabilmesi için, başvuru sahibinin;

• Türk vatandaşı olması,

• e-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,

• Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,

• İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması

• Ödenecek faturasının resmi ikamet adresine ait mesken abone grubuna ait olması,