Türk Dil Kurumu, bazı kelimelerin yazımını değiştirme kararı aldı. Bunlardan birisi de " Doğubeyazıt " olarak kullanılan kelime oldu. Doğubeyazıt mı? Doğubayazıt mı? TDK'ye göre Doğubeyazıt nasıl yazılır? Doğubeyazıt nasıl yazılır? İşte Doğubeyazıt ya da Doğubayazıt'ın doğru yazılışı.

Doğubeyazıt, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, D harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'D', 'o', 'ğ', 'u', 'b', 'e', 'y', 'a', 'z', 'ı', 't', şeklindedir.

Doğubeyazıt kelimesinin tersten yazılışı tızayebuğoD diziliminde gösterilir.

Doğubeyazıt mı Doğubayazıt mı?