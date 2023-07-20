TDK'ye göre hangisinin yazılış doğru? Doğubayazıt mı Doğubeyazıt mı?
Türk Dil Kurumu, bazı kelimelerin yazımını değiştirme kararı aldı. Bunlardan birisi de " Doğubeyazıt " olarak kullanılan kelime oldu. Doğubeyazıt mı? Doğubayazıt mı? TDK'ye göre Doğubeyazıt nasıl yazılır? Doğubeyazıt nasıl yazılır? İşte Doğubeyazıt ya da Doğubayazıt'ın doğru yazılışı.
Doğubeyazıt, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, D harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'D', 'o', 'ğ', 'u', 'b', 'e', 'y', 'a', 'z', 'ı', 't', şeklindedir.
Doğubeyazıt kelimesinin tersten yazılışı tızayebuğoD diziliminde gösterilir.
Doğubeyazıt mı Doğubayazıt mı?
Uzmanlara göre ilçenin tarihten gelen gerçek adı Doğuabayazid” ancak “Doğubayazıt” ve “Doğubeyazıt” demek de o kadar yaygın ki, yanlış demek mümkün değil. Doğru kullanım “Doğubayazıt.” Ağrı Valiliği’nin internet sitesinde ilçenin adı “Doğubayazıt” olarak yer alıyor. Resmi yazışmalarda ve Kültür Bakanlığı’nın internet sitesinde de “Doğubayazıt” ismi kullanılıyor. TDK’nın yeni karara göre Doğubeyazıt yerine Doğubayazıt yazacağız.