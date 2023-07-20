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Doğru yazılışı: Doğubayazıt mı Doğubeyazıt mı, hangisi?

Ağrı’nın bir ilçesi olan Doğubayazıt, (Doğubeyazıt) Malatya zaferinden önce 1064’te Kars’ın fethiyle Selçuklu topraklarına katıldı. Ancak daha sonra Moğol istilasıyla Timur ve ordusunun işgaline uğradı. Sonraki dönemde Akkoyunlular ve Karakoyunlular arasında zaman zaman el değiştiren ilçe, 15. yüzyıl sonlarında Safevilerin eline geçti. İlçe, 1514’te çaldıran savaşından sonra Osman topraklarına katıldı. Peki Doğubeyazıt mı Doğubayazıt mı, doğru yazılışı hangisi? Doğubayazıt mı? TDK'ye göre Doğubeyazıt nasıl yazılır?

15:48 . 20/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
TDK'ye göre hangisinin yazılış doğru? Doğubayazıt mı Doğubeyazıt mı?

TDK'ye göre hangisinin yazılış doğru? Doğubayazıt mı Doğubeyazıt mı?

Türk Dil Kurumu, bazı kelimelerin yazımını değiştirme kararı aldı. Bunlardan birisi de " Doğubeyazıt " olarak kullanılan kelime oldu. Doğubeyazıt mı? Doğubayazıt mı? TDK'ye göre Doğubeyazıt nasıl yazılır? Doğubeyazıt nasıl yazılır? İşte Doğubeyazıt ya da Doğubayazıt'ın doğru yazılışı.

Doğubeyazıt, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, D harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'D', 'o', 'ğ', 'u', 'b', 'e', 'y', 'a', 'z', 'ı', 't', şeklindedir.

Doğubeyazıt kelimesinin tersten yazılışı tızayebuğoD diziliminde gösterilir.

Doğubeyazıt mı Doğubayazıt mı?

Uzmanlara göre ilçenin tarihten gelen gerçek adı Doğuabayazid” ancak “Doğubayazıt” ve “Doğubeyazıt” demek de o kadar yaygın ki, yanlış demek mümkün değil. Doğru kullanım “Doğubayazıt.” Ağrı Valiliği’nin internet sitesinde ilçenin adı “Doğubayazıt” olarak yer alıyor. Resmi yazışmalarda ve Kültür Bakanlığı’nın internet sitesinde de “Doğubayazıt” ismi kullanılıyor. TDK’nın yeni karara göre Doğubeyazıt yerine Doğubayazıt yazacağız.

#Doğubeyazıt
#Doğubayazıt
#TDK
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