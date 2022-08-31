Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Doktor alımları başladı mı?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararları sonrasında gözler Sağlık Bakanlığı duyurularına çevrildi. Merakla beklenen Sağlık Bakanlığı personel alımı sürecinin detayları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan geldi. Peki 2022 Sağlık Bakanlığı sağlık personeli alımı başvurusu ne zaman? İşte detaylar.

2022 doktor alımları başladı mı, başvurular nereden yapılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 3. dönem atama kurası ile Sağlık Bakanlığında görev almak isteyen doktor, uzman doktor ve uzman diş doktorları için talep alımının "http://pbs.saglik.gov.tr" adresi üzerinden başladığını ve sayının sadece 1 gün içinde 2 bini geçtiğini duyurduğu tweeti alıntılayarak, "An itibarıyla 2 bin 500'ü geçtik." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Bakan Koca, 22 Eylül'de yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlıkta "Beyaz Reform" ile adaletin ve her emeğin karşılığının olduğu bir dönemi başlattıklarını belirterek, "Kamuya geçişlerin daha fazla olduğunu hep birlikte göreceğiz. Kamuda çalışmanın avantajlı olduğunu herkes görecek. Çok yakında bunu göreceğiz. 1-2 aydan bahsediyorum." ifadelerini kullanmıştı. Doktor atama kurası başvurusu için tıklayın.

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