Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), ekim ayı toplantısında faizi 5 puan artırarak yüzde 30'dan yüzde 35'e çıkardı. Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasının ardından dalgalı seyrini sürdüren dolar , tarihi zirveleri zorlamaya devam etti.

Son olarak haftayı 28 lira üzerinde kapatan dolar kuru için Google 'da arama yapan kullanıcılar ise gördükleri karşısında şoke oldu.

Google'da ne kadar?

Google'da "Dolar ne kadar oldu", "Dolar kaç TL", "Dolar ne kadar" ve sadece "dolar" araması yapan kullanıcılar, doların 24,05 liraya kadar düştüğünü gördü.

Piyasaların kapalı olması nedeniyle merak edilen durum sosyal medyada da gündem oldu. Sosyal medyada tartışılan olayın teknik arızadan olduğu düşünülürken Google tarafından neden 24,05 lira gösterildiği ise çözümlenemedi. Konunun bir sistem hatası olma ihtimali üzerinde durulurken şirketten henüz bir açıklama yapılmadı.

Google'da 24 TL’ye düşen dolar sosyal medyada gündem oldu

Gelişmeler sonrası "Dolar 24" ve "Google" etiketleri sosyal medya platformu X'te kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girdi.

Dolar kuru anlık ne kadar?

Alış: 28,1657 Satış: 28,1678

Euro anlık ne kadar?

Alış: 29,7827 Satış: 29,7881

Sterlin ne kadar?

Alış: 33,9719 Satış: 34,5585

Dolar ($)

Dolar, Amerika Birleşik Devletleri'nin resmi para birimidir ve dünya genelinde en yaygın olarak kullanılan rezerv para birimlerinden biridir. Doların sembolü "$" veya "US$" olarak gösterilir. Ayrıca "dolar" terimi, birçok ülkenin kendi para birimlerini ifade etmek için kullandığı genel bir terimdir.

Doların alt birimi nedir?

Doların alt birimi senttir (¢), ancak günlük işlemlerde daha yaygın olarak kullanılan kağıt banknotları ve metal madeni paralar mevcuttur.

Dolar döviz kuru

Doların döviz kuru, diğer para birimleri karşısındaki değeri sürekli olarak değişir ve bu değişiklikler ekonomik faktörler, merkez bankalarının politikaları, ticaret dengesi ve diğer faktörler tarafından etkilenebilir. Dolayısıyla, doların güncel kuru için finans haber kaynaklarına veya döviz ticareti yapabileceğiniz finansal platformlara başvurmanız gerekebilir.

Dolar kuru

Dolar kuru, piyasa koşullarına bağlı olarak sürekli olarak değişebilir, bu nedenle en güncel verileri elde etmek için güvenilir bir kaynağı takip etmek önemlidir.

Dolar nasıl hesaplanır?

Döviz kurlarını hesaplarken, doları diğer para birimleriyle karşılaştırarak değişim oranını belirlemeniz gerekecektir. Doların değeri genellikle döviz piyasalarında serbest dalgalı bir sistemle belirlenir ve bu nedenle günlük olarak değişebilir. İşte doların nasıl hesaplandığına dair temel adımlar:

Döviz Kuru Seçimi : Hangi döviz kuruyla doları karşılaştırmak istediğinizi seçmelisiniz. Örneğin, Türk lirası (TL), Euro (EUR), Japon yeni (JPY) veya İngiliz sterlini (GBP) gibi birçok farklı para birimiyle karşılaştırabilirsiniz.

Döviz Kurlarını İnceleme : Doların güncel döviz kuru bilgilerini elde etmek için finans haberleri, döviz değişim web siteleri veya finansal uygulamalar gibi kaynakları kullanabilirsiniz.

Doların Değeri: Doların değeri, seçtiğiniz döviz kuruyla ifade edilir. Örneğin, doların Euro karşısındaki değeri "EUR/USD" cinsinden ifade edilir. Bu oran, 1 Amerikan Dolarının kaç Euro olduğunu gösterir.