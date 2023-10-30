Dolar TL kuru, geçtiğimiz akşam saatlerinde Google ekranında doların güncel kurdan 4 lira düşük gözükmesi sonrası ekonomi gündemini takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki, dolar TL kuru Google'da neden düşük gözüktü? Dolar TL düştü mü? İşte 30 Ekim güncel dolar TL kuru...

Dolar düştü mü? Google'dan dolar kuru hatası

Google'a, "Dolar ne kadar?" diye yazanlar, 24.05 lira yanıtını görünce neye uğradığını şaşırdı. Başlangıçta doların 4 TL birden düştüğü sanılsa da durumun Google'ın teknik bir hatasından ortaya çıktığı öğrenildi. Cuma günü piyasaların kapanmasıyla 28 lira 16 kuruş olan doların Google tarafından neden 24.05 lira gösterildiği ise bilinmiyor. Konunun bir sistem hatası olma ihtimali üzerinde durulurken şirketten henüz bir açıklama yapılmadı.

Dolar Google'da neden düşük göründü?

Haftayı 28 lira 23 kuruştan kapatan ve hafta sonu piyasalar kapalı olduğu için seviyesini muhafaza eden dolar kuru dün akşam saatlerinde Google ekranında uzun süre 24 lira 5 kuruş seviyesinde gözüktü. Ekrandaki 4 liralık düşüş yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Özellikle sosyal medyada panik satışı olmaması için uzmanlardan uyarı geldi. Gerçekte dolar TL kurunda değişim olmazken Google ekranında dolar TL kurunun düşük gözükmesi teknik aksaklık nedeniyle gerçekleşti. Kısa süre sonra dolar kuru Google'da gerçek değerinde gösterildi. Google'ın bir hatası olduğu bildirilirken dolar normalde 28,1667 TL'den alıcı buluyor.

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