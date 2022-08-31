Canlı döviz fiyatları: 31 Ağustos dolar, euro alış satış fiyatı

Dolar TL kuru 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından merakla araştırılıyor. 30 Ağustos resmi tatil nedeniyle kapalı olan piyasalar bu sabah işleme başladı. Haftanın üçüncü günü olan 31 Ağustos Çarşamba gününe yukarı yönlü seyirle başlayan dolar TL kuru, euro ve sterlin alış satış fiyatlarıyla ilgili detayları haberimizde derledik. İşte, 31 Ağustos 2022 güncel dolar kuru.
Dolar ne kadar?
Dolar alış fiyatı 18,1864, TL dolar satış fiyatı 18,1929 TL,
Euro ne kadar düştü mü çıktı mı?
Euro alış fiyatı 18,2089 TL, Euro satış fiyatı 18,2170 TL,
Sterlin ne kadar?
Sterlin alış fiyatı 21,1421 TL, sterlin satış fiyatı 21,1505 TL.
Avustralya doları ne kadar?
Avustralya doları alış fiyatı 12,4413 TL, Avustralya doları satış fiyatı 12,5037 TL.