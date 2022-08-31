Canlı döviz fiyatları: 31 Ağustos dolar, euro alış satış fiyatı

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İBB elde ne varsa satıyor: Sıra 2007'de hizmete alınan yüksek hızlı feribotlara geldi

Merkezi bütçeden elde ettiği devasa gelirleri hizmet yerine PR çalışmalarına harcayan İBB, eldeki araçlarını nakde çeviriyor. İBB, İDO tarafından kullanılan Osmangazi1 ve Orhangazi1 isimli yüksek hızlı yolcu feribotu satışa çıkardı. Bin 200 yolcu ve 225 araç kapasitesiyle 'dünyanın en büyük 2. feribotu' olan Orhangazi-1, 2007 yılında AK Parti döneminde hizmete başlamıştı.