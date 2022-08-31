Özgün Canlı döviz fiyatları 31 Ağustos dolar, euro alış satış fiyatı
ÖZGÜN HABERLER

Canlı döviz fiyatları: 31 Ağustos dolar, euro alış satış fiyatı

Dolar ne kadar sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Yatırımcıları yakından ilgilendiren döviz kurlarındaki hareketlilik sürüyor. Küresel piyaların beklediği Fed faiz toplantısı eylül ayında gerçekleştilirecek. ABD’den gelecek karar döviz kurlarının yönünü belirleyecek. Peki dolar ne kadar oldu? Dolar düştü mü, yükseldi mi? İşte 31 Ağustos 2022 döviz kuru anlık fiyatları son durum bilgileri.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Dolar ne kadar oldu? Dolar düştü mü, yükseldi mi? 31 Ağustos döviz kuru anlık fiyatları
31 Ağustos 2022 döviz kuru anlık fiyatları son durum

Dolar TL kuru 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından merakla araştırılıyor. 30 Ağustos resmi tatil nedeniyle kapalı olan piyasalar bu sabah işleme başladı. Haftanın üçüncü günü olan 31 Ağustos Çarşamba gününe yukarı yönlü seyirle başlayan dolar TL kuru, euro ve sterlin alış satış fiyatlarıyla ilgili detayları haberimizde derledik. İşte, 31 Ağustos 2022 güncel dolar kuru.

Dolar son durum
Dolar son durum

Dolar ne kadar?

Dolar alış fiyatı 18,1864, TL dolar satış fiyatı 18,1929 TL,

Euro ne kadar düştü mü çıktı mı?

Euro alış fiyatı 18,2089 TL, Euro satış fiyatı 18,2170 TL,

Sterlin ne kadar?

Sterlin alış fiyatı 21,1421 TL, sterlin satış fiyatı 21,1505 TL.

Avustralya doları ne kadar?

Avustralya doları alış fiyatı 12,4413 TL, Avustralya doları satış fiyatı 12,5037 TL.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardım sorgulama ekranı: Aile destek yardımı ödeme tarihi
ÖZGÜN
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardım sorgulama ekranı: Aile destek yardımı ödeme tarihi

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 eylül ayı TCMB toplantı tarihi
ÖZGÜN
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 eylül ayı TCMB toplantı tarihi
TEKNOFEST heyecanıikinci gününde

TEKNOFEST heyecanı
ikinci gününde

​Gökbey ATAK ve Türk Yıldızları hayran bıraktı.
Otobüs terminaline yıldırım düştü

Otobüs terminaline
yıldırım düştü

​Çatı çöktü ağaçlar yıkıldı.
Diploma veSancak Töreni

Diploma ve
Sancak Töreni

​Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor.

​Bloomberg şaşkın: G20 ülkelerinin büyüme hızını geçti.

​Türkiye'nin talebi üzerine Interpol devreye girdi.

Kuşadası açıklarında önce 4.7 ardından 5.1 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı.

​Market fiyatlarına yansıyacak

Türkiye harekete geçti: Yunanistan'ın radar kayıtları ittifak ülkelere gönderilecek.

​ABD medyası duyurdu
Tekirdağ’da dolu ve sağanak sonrası sokakları su bastı
Gündem

Tekirdağ’da dolu ve sağanak sonrası sokakları su bastı

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde aniden bastıran dolu yağışı yerini sağanak yağışa bırakırken, sağanak sonrası birkaç noktada sokakları su bastı. Yağmur sonrası suların tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarından sonra Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde öğlen saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Yaklaşık 5 dakika süren dolu yağışı, yerine sağanak yağışa bıraktı. Yağış sonrası ilçenin bazı noktalarını su bastı.
FETÖ mensubu Mustafa Enis Durak'ın karikatürünü çizen İtalyan karikatürist şimdi de terörist Hakan Arslan'ın kemiklerini taşıyan babasını çizdi
Gündem

FETÖ mensubu Mustafa Enis Durak'ın karikatürünü çizen İtalyan karikatürist şimdi de terörist Hakan Arslan'ın kemiklerini taşıyan babasını çizdi

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan Mustafa Enis Durak'ın annesiyle vedalaşması sırasında çekilen fotoğrafını Beyoğlu’ndaki bir duvara çizen İtalyan sanatçı Gianluca Costantini şimdi de PKK'lı terörist Hakan Arslan'ın kemiklerini teslim alan babasını çizdi. Çizimini sosyal medya hesabından paylaşan ve 'İnsan hakları çiğnenmiş kişileri' çizdiğini iddia eden Costantini, terörist Hakan Arslan'ın karıştığı terör eylemlerinde şehit olan 74 güvenlik görevlisinden ise söz etmedi.
İBB elde ne varsa satıyor: Sıra 2007'de hizmete alınan yüksek hızlı feribotlara geldi
Gündem

İBB elde ne varsa satıyor: Sıra 2007'de hizmete alınan yüksek hızlı feribotlara geldi

Merkezi bütçeden elde ettiği devasa gelirleri hizmet yerine PR çalışmalarına harcayan İBB, eldeki araçlarını nakde çeviriyor. İBB, İDO tarafından kullanılan Osmangazi1 ve Orhangazi1 isimli yüksek hızlı yolcu feribotu satışa çıkardı. Bin 200 yolcu ve 225 araç kapasitesiyle 'dünyanın en büyük 2. feribotu' olan Orhangazi-1, 2007 yılında AK Parti döneminde hizmete başlamıştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.