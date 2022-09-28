Altın fiyatları kadar? 28 Eylül 2022 Çarşamba serbest piyasada döviz fiyatları

Fed ve TC Merkez Bankası’nın faiz kararları sonrası güncel altın fiyatları başta olmak üzere dolar kuru ile euro fiyatları bir hayli merak ediliyor. Son dönemde Dolar ve Euro'da yaşanan değişimler nedeniyle milyonlarca kişi dolar fiyatlarını yakından takip ediyor. Serbest piyasada 28 Eylül 2022 Çarşamba dolar ne kadar oldu, euro ne kadar, kaç TL? İşte canlı altın fiyatları son durum bilgileri.

Borsa İstanbul anlık hisse fiyatları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,02 azalışla 3.265,10 puana geriledi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 0,54 puan değer kaybetti.

Bosa İstanbul

Dün 3.265,64 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 10,87 puan ve yüzde 0,33 değer kaybederek 3.254,77 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 3.242,28, en yüksek ise 3.283,94 puanı gördü.

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Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,06 ve teknoloji endeksi yüzde 0,30 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,06 ve hizmetler endeksi yüzde 0,31 yükseldi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 39'u yükseldi, 58'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Yapı Kredi, Sasa Polyester, Akbank, Garanti BBVA oldu.

Altın fiyatları güncel

Altın ons fiyatı ne kadar?

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9540, sterlin/dolar paritesi 1,0680 ve dolar/yen paritesi 144,8 düzeyinde seyrediyor.

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı alış 968,28 TL,

Gram altın fiyatı satı 968,46 TL,

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Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın fiyatı alış 1.609,00 TL,

Çeyrek altın fiyatı satış 1.629,00 TL,

Dolar kuru canlı

Dolar ne kadar?

İstanbul serbest piyasada dolar 18,5170 liradan işlem görüyor.

Euro anlık fiyatı ne kadar?

Euro 17,6740 liradan satılıyor.

Brent petrol varil fiyatı bugün ne kadar?

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,8 azalışla 1.616 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,3 artışla 84,6 dolardan işlem görüyor.