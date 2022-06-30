Dolar ve gram altın fiyatı ne kadar? 30 Haziran döviz kuru fiyatı

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 altında 16,6444'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,1 azalışla 16,6320'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 17,3980'den, sterlin/TL yüzde 0,4 artışla 20,2090'dan alıcı buluyor.

Dolar endeksi, yüzde 0,1 azalışla 105'in hemen altından işlem görürken, avro/dolar paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 üzerinde 1,0450 seviyesinde hareket ediyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından dün düzenlenen merkez bankacılığı forumunda yetkililerin yaptığı açıklamalar, yüksek enflasyon karşısında resesyon olasılığına rağmen ne gerekiyorsa yapılacağına işaret etti.

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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, sıkılaştırıcı politikaların ülke ekonomisi için beraberinde sıkıntılar getirebileceğini, ancak ekonomideki dinamiklerin söz konusu politikalarla başa çıkabilecek durumda olduğunu söyledi. ECB Başkanı Christine Lagarde ise enflasyonu yüzde 2 seviyesine indirmek için ne gerekiyorsa yapılacağını ifade etti.

Analistler, merkez bankaları yetkililerinin enflasyonla mücadeleye ilişkin net mesajları ve bu paralelde güçlenen resesyon endişeleri ile piyasalarda oynaklığın sürdüğünü söyledi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ile ABD'de kişisel gelirler ve harcamaların takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 103,4'ün destek, 104,7 ve 105,3'ün ise direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 971,6 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, altının gram fiyatı, ons altın ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybederek günü yüzde 0,3 azalışla 972,8 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışının 0,1 altında 971,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.594 lira, Cumhuriyet altını da 6.510 liradan satılıyor.

Düşüş eğilimini üst üste 4'üncü işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, su dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.815,3 dolardan işlem görüyor.

Analistler, merkez bankaları yetkililerinin enflasyonla mücadeleye ilişkin net mesajları ve güçlenen resesyon endişeleri ile ons altında oynaklığın arttığını söyledi.

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Piyasalardaki fiyatlamalarda temmuz toplantısında 75 baz puanlık faiz artışına kesin gözüyle bakıldığını belirten analistler, eylül toplantısında 50 baz puan faiz artırılacağına ilişkin beklentiler de güçlenmeye devam ettiğini kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplantı özeti, haftalık para ve banka istatistiklerinin öne çıktığını ifade ederek, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ile ABD'de kişisel gelirler ve harcamaların yatırımcıların odağında olduğunu bildirdi.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların destek konumunda olduğunu aktaran analistler, 1.850 doların direnç olarak takip edileceğini dile getirdi.