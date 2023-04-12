Devlet Su İşleri (DSİ) sürekli işçi alımı yapacak. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi sosyal medya hesabı üzerinden çeşitli branşlarda 1727 sürekli işçi alımı yapılacağını duyurdu.

DSİ 1727 İŞÇİ ALIMI 2023

Tarım Orman Bakanı Vahit Kirişçi DSİ 1727 sürekli işçi alımı 2023 hakkında duyurularda bulundu. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Nisan ve Mayıs ayları boyunca merkez ve taşra teşkilatları için çeşitli branşlarda sürekli işçi alımı yapacak.

BAKAN KİRİŞCİ'DEN AÇIKLAMA!

Bakan Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra birimlerinde görev yapmak üzere nisan ve mayıs ayı içerisinde çeşitli branşlarda 1727 sürekli işçi alımı gerçekleştireceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

DSİ 1727 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü işçi alımlarının 2023 Nisan ve Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirileceği belirtildi. Ancak başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. 1727 işçi alımı ile detaylar açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI VE KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?

DSİ sürekli işçi alımı başvuru tarihleri ve şartları henüz belli olmadı. Başvuru detaylarının ilerleyen günlerde resmi internet site üzerinden açıklanması bekleniyor. DSİ işçi alımı başvuru tarihleri duyurulduğunda haberimiz güncellenecek.







