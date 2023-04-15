Emeklilerin aylık ve ikramiyeleri bayramdan önce ödence yatırılmaya başlandı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, emeklilerin aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri bayramdan önce ödenecek.

SSK kapsamında aylık alanlardan ödeme günü 17, 18, 19 ve 20 Nisan olanlara 14 Nisan'da, ödeme günü 21, 22 ve 23 Nisan olanlara 15 Nisan'da, ödeme günü 24, 25 ve 26 Nisan olanlara 16 Nisan'da ödeme yapılacak. Bağ-Kur kapsamında olanlardan ödeme günü 25 ve 26 Nisan olanlara 17 Nisan'da, ödeme günü 27 ve 28 Nisan olanlara 18 Nisan'da, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara ise 19 Nisan'da aylık ve ikramiyeleri ödenecek.

Zamlı sosyal yardımlar ne zaman yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı tarafından gelen açıklamalar üzerine ödemelerin 2023 Nisan ayında yapılacağı belirtildi. Dosya bazında gerçekleşen ödemelerde 7.500 TL olarak ödeme yapılacak 8.8 milyon kişinin olduğu belirtildi.

Dul ve yetimler ne kadar ikramiye alacak?

Ramazan Bayramına sayılı günler kala bayram ikramiyelerine gözler çevrilirken 1.100 TL olan ödemeler gelen zamlarla beraber 2 bin TL olarak belirlendi. Dul ve yeti aylıklarına da yüzde 82 oranında zam yansıması yapılacak.

Yüzde 75 ölüm aylığı alan veya Nisan ayında bu ödeme bağlanacak olanlar toplamda 3 bin TL ikramiye ödemesinden faydalanırken bu ödeme aylık oranı yüzde 50 olanlara ise 2.000, yüzde 25 olanlara ise 1.000 TL ödeme yapılacaktır.

Dul ve yetim aylıkları yüzde 75

Mevcut maaş: 4.125 TL Yeni maaş: 5.625 TL Mevcut ikramiye: 825 TL Yeni ikramiye: 1.500 TL

Dul ve yetim aylıkları yüzde 50

Mevcut maaş: 2.750 TL Yeni maaş: 3.750 TL Mevcut ikramiye: 550 TL Mevcut ikramiye: 1000 TL

Dul ve yetim aylıkları yüzde 25

Mevcut maaş: 1.375 TL

Yeni maaş: 1.875 TL

Mevcut ikramiye: 275 TL



