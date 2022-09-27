Dünya Kupası ne zaman başlıyor? 2022 Katar Dünya Kupası için gruplar belli oldu

2022 Katar Dünya Kupası için futbolseverlerin heyecan dolu bekleyişi sürüyor. Bu yıl da birçok ülkeden milyonlarca futbolseveri ekran başına toplayacak olan 2022 Dünya Kupası, sıcak günlerde heyecan dolu dakikalara tanık edecek. Peki, 2022 Katar Dünya Kupası ne zaman başlıyor?

FİFA DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım -18 Aralık tarihlerinde Katar'da gerçekleşecek.

FİFA DÜNYA KUPASI GRUPLARI

2022 Dünya Kupası Kura Çekimi Doha'da gerçekleştirildi ve gruplar belli oldu.

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador

B Grubu: İngiltere, ABD, İran, İskoçya/Galler/Ukrayna

C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Peru/Avustralya/Birleşik Arap Emirlikleri

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E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika/Yeni Zelanda

F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana

DÜNYA KUPASI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

2022 Dünya Kupası, 21 Kasım 2022 tarihinde ev sahibi Katar'ın açılış maçıyla birlikte başlayacak ve 18 Aralık 2022 tarihinde, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile bitecek. Heyecanla beklenen Dünya Kupası'nda A Milli Takımımız maalesef yer alamayacak. Türkiye'de 2022 Dünya Kupası maçları TRT 1 ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Katar'da zaferi kovalamak isteyen 32 ülke olacak. Hatırlanacağı üzere 2018'de Fransa kupayı kazanmış, son şampiyon unvanını elde etmişti.

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2022 DÜNYA KUPASI'NIN FAVORİ TAKIMLARI KİMLER?

Son Dünya Kupası şampiyonu Fransa, kupanın yine favorileri arasında yer alıyor. Güney Amerika'dan Brezilya, Arjantin kupanın doğal favorileri.. Avrupa'dan Almanya, İspanya, İngiltere, Hollanda, Belçika ve Portekiz, kupanın yüksek şans verilen diğer takımları. Son Avrupa şampiyonu İtalya ise Dünya Kupası Play-Off'unda Kuzey Makedonya'ya sürpriz bir şekilde elenmişti.