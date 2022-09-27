Özgün Dünya Kupası ne zaman başlıyor? 2022 Katar Dünya Kupası için gruplar belli oldu
ÖZGÜN HABERLER

Dünya Kupası ne zaman başlıyor? 2022 Katar Dünya Kupası için gruplar belli oldu

Dünya Kupası için bekleyiş devam ediyor. Katar'ın ev sahipliği yapacağı FIFA Dünya Kupası'nın açılış tarihi bir gün erkene alındı. 2022 FIFA Dünya Kupası ne zaman başlıyor? 2022 FIFA Dünya Kupası 20 Kasım Pazar günü oynanacak Katar-Ekvador maçıyla başlayacak. Dünya kupası grupları belli oldu mu? İşte FIFA Dünya Kupası 2022 açılış tarihi ve gruplar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünya kupası ilk maçı: FİFA Dünya Kupası ne zaman başlıyor, gruplar belli oldu mu?
FİFA Dümnya Kupası

2022 Katar Dünya Kupası için futbolseverlerin heyecan dolu bekleyişi sürüyor. Bu yıl da birçok ülkeden milyonlarca futbolseveri ekran başına toplayacak olan 2022 Dünya Kupası, sıcak günlerde heyecan dolu dakikalara tanık edecek. Peki, 2022 Katar Dünya Kupası ne zaman başlıyor?

FİFA DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım -18 Aralık tarihlerinde Katar'da gerçekleşecek.

FİFA DÜNYA KUPASI GRUPLARI

2022 Dünya Kupası Kura Çekimi Doha'da gerçekleştirildi ve gruplar belli oldu.

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador

B Grubu: İngiltere, ABD, İran, İskoçya/Galler/Ukrayna

C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Peru/Avustralya/Birleşik Arap Emirlikleri

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika/Yeni Zelanda

F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana

DÜNYA KUPASI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

2022 Dünya Kupası, 21 Kasım 2022 tarihinde ev sahibi Katar'ın açılış maçıyla birlikte başlayacak ve 18 Aralık 2022 tarihinde, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile bitecek. Heyecanla beklenen Dünya Kupası'nda A Milli Takımımız maalesef yer alamayacak. Türkiye'de 2022 Dünya Kupası maçları TRT 1 ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Katar'da zaferi kovalamak isteyen 32 ülke olacak. Hatırlanacağı üzere 2018'de Fransa kupayı kazanmış, son şampiyon unvanını elde etmişti.

2022 DÜNYA KUPASI'NIN FAVORİ TAKIMLARI KİMLER?

Son Dünya Kupası şampiyonu Fransa, kupanın yine favorileri arasında yer alıyor. Güney Amerika'dan Brezilya, Arjantin kupanın doğal favorileri.. Avrupa'dan Almanya, İspanya, İngiltere, Hollanda, Belçika ve Portekiz, kupanın yüksek şans verilen diğer takımları. Son Avrupa şampiyonu İtalya ise Dünya Kupası Play-Off'unda Kuzey Makedonya'ya sürpriz bir şekilde elenmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan FIFA Başkanı Infantino ile görüştü
DÜNYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan FIFA Başkanı Infantino ile görüştü
Her yeri istila ettiler

Her yeri istila ettiler

Yüzeyi tamamen kapladı: Çözüm aranıyor.
TOKİ 26 ilde satışa çıkarıyor

TOKİ 26 ilde satışa çıkarıyor

Yüzde 25 peşinat ve 60 aya kadar vade.
Mavi Vatanın insansız muhafızı

NATO tatbikatında yeteneklerini sergiledi.

Denizler hayalet ağlardan kurtuluyor

Denizler hayalet ağlardan kurtuluyor

​Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin paydaş olduğu proje ekonomiye katkı sağlayacak.

Ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor.

Akdeniz'deki göçmen ölümlerine sert tepki.

​Silikon Vadisi'nde öğrendi: ASELSAN ve TOGG için üretecek.

​CHP Akdeniz Gençlik Kolları Başkanı tepkiler büyüyünce silip özür diledi

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.