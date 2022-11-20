Dünya Kupası maçları TRT'de canlı yayınlanacak: TRT Dünya Kupası frekans bilgileri

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası turnuvasındaki tüm maçların yayımlanacağı TRT'den frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yapıldı. Futbolseverlerin merakla beklediği turnuvadaki tüm maçların, daha önce de bu turnuva maçlarını yayımlayan TRT'de olacağı duyuruldu.

TRT 1, TRT Spor, TRT 4K kanalı yeni frekans ayarları

Maçların kesintisiz izlenebilmesi için TRT’den önemli çağrı geldi. 2022 FIFA Dünya Kupası maçları TRT'den canlı yayınla ekranlara taşınacak. Futbolun bir numaralı organizasyonu, Türkiye sınırları içinde TRT 1, TRT Spor ve TRT 4K kanalı ile TRT İzle dijital platformundan takip edilebilecek.

TRT Dünya Kupası frekans bilgileri

TRT, Dünya Kupası maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak,

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"Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.

2022 Dünya Kupası grupları

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvator B Grubu: İngiltere, ABD, İran, /Galler/Ukrayna C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Peru/Avustralya/Birleşik Arap Emirlikleri E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika/Yeni Zelanda F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana

2022 Dünya Kupası fikstürü

20.11. 19:00

Katar - Ekvador

21.11. 16:00

İngiltere - İran

21.11. 19:00

Senegal - Hollanda

21.11. 22:00

ABD - Galler

22.11. 13:00

Arjantin - Suudi Arabistan

22.11. 16:00

Danimarka - Tunus

22.11. 19:00

Meksika – Polonya

22.11. 22:00

Fransa - Avustralya

23.11. 13:00

Fas - Hırvatistan

23.11. 16:00

Almanya - Japonya

23.11. 19:00

İspanya - Kosta Rika

23.11. 22:00

Belçika - Kanada

24.11. 13:00

İsviçre - Kamerun

24.11. 16:00

Uruguay - Güney Kore

24.11. 19:00

Portekiz - Gana

24.11. 22:00

Brezilya – Sırbistan

ÖZGÜN FİFA 2022 Dünya Kupası mücadelesi verecek ülkeler listesi

ÖZGÜN 2022 Dünya Kupası H Grubu takımları