Özgün Dünya Kupası maçları TRTde canlı yayınlanacak TRT Dünya Kupası frekans bilgileri
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Dünya Kupası maçları TRT'de canlı yayınlanacak: TRT Dünya Kupası frekans bilgileri

2022 FIFA Dünya Kupası, ev sahibi Katar ile Ekvador arasında yapılacak açılış maçıyla başlayacak. Dünya Kupası 2022, ev sahibi Katar ile Ekvador arasında yapılacak açılış maçıyla başlayacak. Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası, TRT ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Peki TRT frekans güncelleme nasıl yapılır? İşte Dünya Kupası Maçları TRT1, TRT Spor, TRT 4K frekans güncellemesi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünya Kupası maçları hangi kanalda canlı? TRT frekans güncelleme nasıl yapılır? Dünya kupası TRT 1, TRT Spor, TRT 4K kanalı, TRT İzle dijital yeni frekans bilgileri
TRT frekans ayarları

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası turnuvasındaki tüm maçların yayımlanacağı TRT'den frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yapıldı. Futbolseverlerin merakla beklediği turnuvadaki tüm maçların, daha önce de bu turnuva maçlarını yayımlayan TRT'de olacağı duyuruldu.

TRT 1, TRT Spor, TRT 4K kanalı yeni frekans ayarları

Maçların kesintisiz izlenebilmesi için TRT’den önemli çağrı geldi. 2022 FIFA Dünya Kupası maçları TRT'den canlı yayınla ekranlara taşınacak. Futbolun bir numaralı organizasyonu, Türkiye sınırları içinde TRT 1, TRT Spor ve TRT 4K kanalı ile TRT İzle dijital platformundan takip edilebilecek.

TRT Dünya Kupası frekans bilgileri

TRT, Dünya Kupası maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak,

"Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.

2022 Dünya Kupası grupları

  1. A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvator
  2. B Grubu: İngiltere, ABD, İran, /Galler/Ukrayna
  3. C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan
  4. D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Peru/Avustralya/Birleşik Arap Emirlikleri
  5. E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika/Yeni Zelanda
  6. F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada
  7. G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun
  8. H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana

2022 Dünya Kupası fikstürü

  • 20.11. 19:00
  • Katar - Ekvador
  • 21.11. 16:00
  • İngiltere - İran
  • 21.11. 19:00
  • Senegal - Hollanda
  • 21.11. 22:00
  • ABD - Galler
  • 22.11. 13:00
  • Arjantin - Suudi Arabistan
  • 22.11. 16:00
  • Danimarka - Tunus
  • 22.11. 19:00
  • Meksika – Polonya
  • 22.11. 22:00
  • Fransa - Avustralya
  • 23.11. 13:00
  • Fas - Hırvatistan
  • 23.11. 16:00
  • Almanya - Japonya
  • 23.11. 19:00
  • İspanya - Kosta Rika
  • 23.11. 22:00
  • Belçika - Kanada
  • 24.11. 13:00
  • İsviçre - Kamerun
  • 24.11. 16:00
  • Uruguay - Güney Kore
  • 24.11. 19:00
  • Portekiz - Gana
  • 24.11. 22:00
  • Brezilya – Sırbistan

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