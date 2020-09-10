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Dünya İdlib komutanı şehit oldu Hayatı boyunca zorlu sarp dağlarda ve terörle mücadelede görev aldı
ORTADOĞU

​ İdlib komutanı şehit oldu: Hayatı boyunca zorlu sarp dağlarda ve terörle mücadelede görev aldı

İdlib komutanı şehit oldu: Hayatı boyunca zorlu sarp dağlarda ve terörle mücadelede görev aldı

Türkiye dün İdlib’den acı bir haber aldı. İdlib’deki birliklere komuta eden Tuğgeneral Sezgin Erdoğan kalp krizi geçirerek şehit oldu. Komando olarak askerliğe başlayan Erdoğan meslek hayatının büyük bölümünü zorlu sarp dağlarda ve terörle mücadelede geçirdi. Erdoğan, başarıları dolayısıyla 14 şerit rozetle ödüllendirildi.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın cenaze töreni
Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın cenaze töreni

Türk Silahlı Kuvvetleri, dün İdlib’den gelen acı haberle sarsıldı. İdlib’deki birlikleri komuta eden 47. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, İdlib harekat bölgesinde, görevi başında rahatsızlanarak şehit düştü. Komando olarak askerlik hayatına başlayan ve meslek hayatının büyük bölümünü zorlu arazilerde, sarp dağlarda, terörle mücadele harekatlarında geçiren şehit Erdoğan, Türkiye’nin güvenliği için görevi başında fedakarca geçirdiği onca senenin ardından çok sevdiği üniforması ve mavi beresiyle hayata gözlerini yumdu.

Şehit Sezgin Erdoğan

İdlib bölgesinde görev yaptığı sırada şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan kimdir?
GÜNDEM
İdlib bölgesinde görev yaptığı sırada şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan kimdir?

MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Erdoğan’ın şehadet haberi, Isparta’da yaşayan Hakim eşi Emine Erdoğan’a Vali Seymenoğlu tarafından verildi. Anne Esma Erdoğan’a da acı haber ulaştırıldı. Erdoğan’ın cenazesi, Hatay’da düzenlenen törenin ardından memleketine gönderildi. Hatay Havaalanında basına kapalı düzenlenen törene, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından cenaze Çanakkale’ye uğurlandı.

Erdoğan’dan taziye telefonu

Şehidin annesi Esma Erdoğan’a acı haber verildi.

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuğgeneral Sezgin Erdoğan’ın eşini arayarak taziye dileklerini iletti. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tuğgeneral Sezgin Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’la yaptığı telefon görüşmesinde şehide Allah’tan rahmet diledi, ailesine başsağlığı temennisinde bulundu.

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