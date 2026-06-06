100 yıllık vasiyet Semerkant’ta yerine getirildi

Özbekistan’ın tarihi şehri Semerkant, 5-6 Haziran tarihlerinde Türk dünyasının önde gelen bilim insanlarını ağırladı. Yunus Emre Enstitüsü, Türk Dil Kurumu, Marmara Üniversitesi ve Semerkant Devlet Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen “100 Yıllık Vasiyet: Semerkant Türkoloji Kurultayı”, Türkoloji tarihinin en anlamlı buluşmalarından biri olarak kayıtlara geçti.

Bir asırlık karar hayata geçti

1926 yılında Bakü’de düzenlenen Birinci Türkoloji Kurultayı’nda bir sonraki toplantının Semerkant’ta yapılması kararlaştırılmış ancak dönemin siyasi şartları nedeniyle bu karar uygulanamamıştı. Türkoloji çevrelerinde “100 yıllık vasiyet” olarak anılan karar, aradan geçen bir asrın ardından yerine getirildi.

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy.

Türk dünyasının ortak geleceği konuşuldu

Türkiye, Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Kuzey Makedonya’dan akademisyenlerin katıldığı kurultayda; ortak alfabe çalışmaları, Türkçenin geleceği, kültürel iş birlikleri ve dijital çağda Türkoloji araştırmalarının yeni yönelimleri ele alındı.

Kurultayın açılışında konuşan Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy, Semerkant’ta gerçekleşen buluşmanın yalnızca geçmişe verilen bir sözün yerine getirilmesi olmadığını belirterek, Türkoloji çalışmalarının dijital çağın imkânlarıyla yeniden şekillendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Kalıcı iş birliği mesajı

İki gün süren kurultay boyunca gerçekleştirilen 15 oturumda, Türk dünyasının ortak kültürel hafızası ve bilimsel iş birliği imkânları değerlendirildi. Sunulan bildirilerin kitaplaştırılarak akademik dünyaya kazandırılacağı bildirildi.