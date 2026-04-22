12 ülkeden gelen çocuklar Esenler Belediyesi'nin 16. Uluslararası Barış Ekmeği Festivali'nde buluştu

Esenler Belediyesi’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, TİKA ve Türkiye Maarif Vakfı iş birliğiyle bu yıl 16’ncısını düzenlediği Uluslararası Barış Ekmeği Festivali, Karadağ, Romanya, Pakistan, Filistin, Türkiye, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Kosova, Gürcistan, Bosna Hersek, Sırbistan ve Azerbaycan’dan gelen çocukları Esenler’de ağırlıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel geleneksel olarak düzenlenen festival kapsamında bilimin aydınlatıcı gücü ile barış ve kardeşliğin simgesi olan anlamlı bir program düzenlendi.

Çocukların hep birlikte barış ekmeği pişirdiği programda Bilim Esenler’in de açılışı yapıldı. Programa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, İstanbul Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, AK Parti MKYK Üyesi Ahmet Bilal Kıymaz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, TİKA Başkanı Abdullah Eren, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır ile çok sayıda çocuk ve vatandaş katılım sağladı.

Bilim ve barış aynı hedefte buluşuyor

Esenler’de böylesine anlamlı iki önemli program vesilesiyle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade ederek konuşmasına başlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, şu ifadeleri kullandı:

“Gençlerimizin bilim ve teknoloji alanında yetişmesini sağlamak amacıyla Türkiye’nin dört bir yanında çalışmalar yürütüyoruz. Kurduğumuz bilim merkezleri, atölyeler ve eğitim programları sayesinde milyonlarca gencimiz bilimle tanışma ve kendini geliştirme fırsatı buldu. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Bilim Esenler’in de bu yolculukta önemli bir rol üstleneceğine inanıyorum.

Bugün bizleri bir araya getiren bir diğer anlamlı program ise Barış Ekmeği Festivali’dir. Esenler Belediyemizin uzun yıllardır büyük bir özveriyle sürdürdüğü bu etkinlikte, dünyanın farklı ülkelerinden gelen çocuklarımız kendi ülkelerinin ununu ve suyunu getirerek Anadolu’nun mayasıyla buluşturmakta ve tüm dünyaya güçlü bir barış mesajı vermektedir. Bu iki program birlikte değerlendirildiğinde; bilimin ve teknolojinin barış, huzur ve insanlık için kullanılmasının ne denli önemli olduğu açıkça görülmektedir. Çünkü bilim ve teknoloji ancak insanlığa hizmet ettiği ölçüde anlam kazanır. Bugün dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu değerler barış, adalet ve merhamettir. Bu değerlerin en güçlü temsilcileri ise çocuklarımız ve gençlerimiz olacaktır.”

Gençlerimiz geleceği inşa ediyor

Konuşmasına çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak başlayan AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir, “Bugün iki önemli vesileyle bir aradayız. Bir yanda, dünya çocuklarını bir araya getiren ve barışın simgesi haline gelen Barış Ekmeği programı; diğer yanda ise Bilim Esenler Projesi’nin başlangıcı yer alıyor. Bu anlamlı buluşma, farklı coğrafyalardan gelen çocukların barış, kardeşlik ve iyilik etrafında bir araya geldiği güçlü bir tablo ortaya koymaktadır. Yakın tarihimizde Bosna Hersek’te Srebrenitsa’da yaşanan acılar ve Karabağ’da verilen mücadele, bölgemizde barışın ne denli kıymetli olduğunu bir kez daha göstermiştir."

"Türkiye’nin bu coğrafyalardaki rolü ise her geçen gün daha da belirgin hale gelmektedir. Kötülükle mücadelede yalnızca iyi niyetli olmak yeterli değildir; aynı zamanda bilinçli, güçlü ve uyanık olmak gerekir. Bu anlayışla ülkemizde Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında önemli adımlar atılmaktadır. Bugün milyonlarca gencimiz bilim ve teknoloji alanında üretmeye, geliştirmeye ve geleceği inşa etmeye devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Çocuklarımız masum duygulaarla güçlü mesajlar veriyor

‘Barış Ekmeği Festivali’nin 16’ncısında sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum’ sözleriyle konuşmasına başlayan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, şu sözleri söyledi:

“Bugün burada, barışın simgesi olan ekmeği; çocuklarımızın en saf ve en masum duygularıyla yoğurarak dünyaya güçlü bir mesaj vermek için bir aradayız. Bugüne kadar 93 ülkeden bin 500 çocuğu Esenler’de ağırladık. 23 Nisan gibi anlamlı bir günde, çocuklara armağan edilen bu özel bayramın ruhunu; barış, huzur ve kardeşlik duygularıyla buluşturmayı amaçlıyoruz. Yeryüzünde yaşanan tüm acılara rağmen bizler; barışı, huzuru ve kardeşliği savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Çünkü bizim medeniyetimiz barış ve merhamet üzerine inşa edilmiştir."

"Bu anlayışla, çocuklarımızın sesiyle dünyaya barış çağrısı yapmayı sürdüreceğiz.16 yıldır devam eden bu organizasyon, farklı ülkelerden gelen çocukları bir araya getirerek barışın ortak dili olmayı hedeflemektedir. Bu süreçte katkı sunan tüm kurumlara ve paydaşlara teşekkür ediyorum. Bu anlamlı etkinliğin hayırlara vesile olmasını diliyor, yeryüzüne barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.”

Her şey bir tebessüm için

TİKA Başkanı Abdullah Eren, konuşmasında Barış Ekmeği projesinde 16 yıldır paydaş olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’ya teşekkür etti. TİKA’nın, Türkiye’nin merhamet ve stratejik vizyonunu dünyaya taşıyan önemli bir kurum olduğunu vurgulayan Eren, farklı ülkelerden gelen çocukları ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

“Her şey bir tebessüm için” anlayışıyla çocuklar ve gençlere yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirten Eren, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde uluslararası barış ve insani yardım alanında önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

Barış ekmeği ile dünyaya dünyaya umut çağrısı

Barış Ekmeği etkinliğinde çocukların saf ve masum duygularıyla dünyaya barış mesajı verdiğini vurgulayan T3 Vakfı Genel Başkanı Dr. Elvan Kuzucu Hıdır, 93 ülkeden bin 500 çocuğun Esenler’de ağırlanmasının önemine değindi. 23 Nisan’ın ruhunun barış, huzur ve kardeşlik duygularıyla pekiştirildiğini ifade etti.

Dünyada yaşanan acılara rağmen barış ve merhamet anlayışının savunulmaya devam edeceğini belirten Hıdır, çocukların sesiyle küresel bir barış çağrısı yapıldığını dile getirdi.16 yıldır sürdürülen organizasyonun farklı ülkelerden çocukları bir araya getirerek ortak bir barış dili oluşturduğunu söyledi.

Dünya liderlerine ekmek gönderdiler

Konuşmaların ardından Bakan Kacır ve Başkan Göksu dünya çocuklarıyla birlikte Barış Ekmeği’nin hamurunu hazırladı. 12 ülkenin unları, Türkiye’nin sevgi ve kardeşlik mayasıyla karılarak sahneye kurulan fırında pişirildi. Barış Ekmeği, Başkan Göksu ve diğer protokol üyelerince fırından çıkarıldı ve ilk olarak çocuklara ikram edildi. Ardından ekmek dilimleri, dünya liderlerine gönderilmek üzere öğrenciler tarafından etkinlik alanında bulunan PTT’ye teslim edildi.

Barış Duvarı'ndan anlamlı mesaj

Uluslararası Barış Ekmeği Festivali kapsamında Barış Duvarı’nın açılışı gerçekleştirildi. Duvar tasarımında, denizlerde dalgalanan unsurlar olarak yalnızca bayraklar değil, insanlığın en temel gıdalarından ve birleştirici simgelerinden biri olan ekmek öne çıkarıldı.

Her biri ekmek dilimlerinden oluşan tekne figürleri, farklı ulusların bayraklarını taşıyarak barış ve bereketin evrenselliğini temsil ederken, merkezde yer alan en büyük ekmek dilimi üzerindeki “Barış Mektubu” ise sevgi, kardeşlik ve ortak yaşam çağrısını simgeliyor. Ekmek üzerinden kurulan bu anlatım, barışın da tıpkı ekmek gibi paylaşılması ve çoğaltılması gerektiği mesajını vurguluyor.



