14 hedefe nokta atış

Esed rejiminin İdlib kırsalında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait Şir Mağar ve Morek askeri gözlem noktalarına yönelik sabotajlara paralel bir hareketlilik de Halep Kuzeyi Tel Rıfat, Mare ve Azez cephelerinde yaşandı. Hassas takip neticesinde Esed rejiminin kontrolündeki Nübbul ve Feyfin bölgelerinden terör örgütü PKK hatlarına ağır silahlarla cephane sevkiyatı gerçekleştirildiği belirlendi. Bölge genelinde son 3 gündür yoğunlaşan hareketliliği takibe alan MİT ve TSK, örgütün işgal hattına yeni füze rampaları ile havan topları yerleştirdiğini tespit etti. Terör örgütü PKK’nın El Muhaberat desteği ile hedef belirleyip TSK’ya ait noktalara pazar gecesi füze ve havan saldırısı düzenleyeceği bilgisine ulaşıldı.

10’DAN FAZLA TERÖRİST ETKİSİZ

Kapsamlı bir saldırı hazırlığının belirlenmesi ile operasyon için düğmeye basıldı. Büyük gizlilikle yürütülen hazırlık evresinden sonra hedef nokta tayinleri yapılıp önceki gece saat 01.00’de taarruz emri verildi. Tel Rıfat bölgesi, Mare ve Azez kırsalında PKK’ya ait 14 nokta gece boyu vuruldu. Operasyon kapsamında Hörbül, Şavarga, Şeyh İsa, Ayn Dakne, Tel Rıfat ve Matar Mınnag başta olmak üzere 800 kilometrekarelik işgal hattında atışa hazır 15’ten fazla füze rampası, tank ve top bataryası imha edildi. Türk topçu bataryalarına İHA’lar da hava desteği sağladı. Yeni Şafak’a bilgi veren yerel kaynaklar PKK cephesinde büyük paniğe sebep olan şok operasyonda 10’dan fazla teröristin de etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Bir terörist İHA daha

PKK’ya askeri yardım gönderen ABD, son dönem insansız hava araçları sevkiyatına ağırlık verdi. PKK teslim aldığı İHA’ları Kuzey Irak, Yarubiye, Sincar, Kamışlı, Ayn el-Arab, Tel Abyat, Resul Ayn ve Münbiç bölgelerine dağıttı. Bazı İHA’ların da Esed rejiminin yardımı ile Münbiç’ten Tel Rıfat’a sevki sağlandı. Azez bölgesinde konuşlu TSK ve ÖSO birimleri bölgede keşif faaliyeti yürüten PKK İHA’sını vurdu. Son bir ayda PKK’ya ait 5 İHA imha edildi.