Dünya 141 gündür açlık grevi yapan Hişam Ebu Hevaş eylemini sonlardırdı Bu zafer tüm Filistinlilerin
ORTADOĞU

141 gündür açlık grevi yapan Hişam Ebu Hevaş eylemini sonlardırdı: Bu zafer tüm Filistinlilerin

Siyonist işgal rejiminin “idari tutukluluk” uygulamasını protesto etmek için 141 gündür açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklu Hişam Ebu Hevaş, siyonist rejim sözde askeri savcılığının 26 Şubat’ta serbest kalacağını açıklaması üzerine eylemini sonlandırdı.

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Hatice Saka Yeni Şafak
​141 gündür açlık grevi yapan Hişam Ebu Hevaş eylemini sonlardırdı: Bu zafer tüm Filistinlilerin
Ebu Hevaş, 27 Ekim 2020’de tutuklanmış ve hakkında üç idari gözaltı kararı çıkarılmıştı. Ebu Hevaş, siyonist rejimin “idari tutukluluk” uygulamasını protesto etmek için 17 Ağustos 2021’de açlık grevine başlamıştı.

Siyonist işgal rejiminin “idari tutukluluk” uygulamasını protesto etmek için 141 gündür açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklu Hişam Ebu Hevaş, siyonist rejim sözde askeri savcılığının 26 Şubat’ta serbest kalacağını açıklaması üzerine eylemini sonlandırdı.

Kararın ardından Ebu Hevaş’ın El Halil’in güneyindeki Dura’ya bağlı Tabka köyündeki evinde büyük bir sevinç yaşandı. Ailesi, sevenleri ve onlarca Filistinli ellerinde bayraklarla zafer kutlaması yaptı. Ebu Hevaş’ın kardeşi Emad Ebu Hevaş, süreci Yeni Şafak’a anlattı.

Emad Ebu Hevaş
Emad Ebu Hevaş

BU ANI BEKLİYORDUK

Evlerinde aylardır süren hüznün yerini sevince bıraktığını söyleyen Emad Ebu Hevaş sözlerini şöyle sürdürdü:

  • “Son üç gün bizim için çok zor geçti. Hişam’ın durumu giderek ağırlaşmıştı. Hayatından endişe ediyorduk. Güvenlik güçleri tarafından hastaneye girmemiz engellendi. Fakat onun gülümseyip zafer işareti yaptığı an tüm acılarımız bitti. Kardeşim, anlaşmanın imzalanmasının son anlarına kadar uzlaşmaz davranan işgalcilere karşı büyük bir zafer kazandı. Bu bütün Filistinlilerin zaferi ve onunla gurur duyuyoruz.”

DÖNÜŞ OLMAYACAK

Ebu Hevaş’ın avukatı Cevad Bulos da, İsrail’in Hevaş’ın serbest bırakma kararından dönme ihtimaline ilişkin olarak ise “Bu kesinlikle söz konusu değil. Konu yargı ve güvenlik makamlarıyla tartışılmıştı, bağlayıcı bir anlaşma ve dönüşü yok” ifadelerini kullandı.

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İsrailli aşırı sağcı milletvekili açlık grevindeki Filistinli Ebu Hevaş'ın kaldığı hastaneyi bastı
İsrailli aşırı sağcı Milletvekili Itamar Ben-Gvir, 141 gündür devam ettiği açlık grevine bağlı kritik sağlık durumu nedeniyle hastanede gözetim altında olan Filistinli tutuklu Hişam Ebu Hevaş'ın odasına baskın düzenlemeye çalışırken, 'Filistinliler teröristtir, Suriye'ye gitsinler.' ifadelerini kullandı. Hastanede bulunan akvitistler aşırı sağcı siyasetçiye 'Sen teröristsin' şeklinde karşılık verdiği görüldü. Kadın bir aktivist de olay yerinde Filistin bayrağı açtı.

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