15 Filistinli tutuklu Türkiye'de: Ankara'dan Gazze'deki ateşkes sürecine büyük destek

İsrail ile Hamas arasındaki esir takasında serbest bırakılan 15 Filistinli tutuklu İstanbul’a getirildi. Mısır üzerinden getirilen Filistinlilerin, Türkiye’de huzurlu ve güvenli bir hayat kurmaları için gerekli düzenlemelerin yapıldığı belirtiliyor. Ateşkes kapsamında müebbet hapis cezası almış 111 Filistinlinin Türkiye, Cezayir, Tunus ve Katar’a yerleştirilmesi kararlaştırılmıştı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 19 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes kapsamında yapılan esir takasında serbest bırakılan 15 Filistinli tutuklunun İstanbul'a ulaştığını söyledi. Fidan, Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati ile Ankara’da düzenlediği ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Birkaç gün önce 15 Filistinli kardeşimize hapishaneden bırakıldıktan sonra Kahire'deki büyükelçiliğimiz üzerinden vizeleri verildi ve Türkiye'ye geldiler" dedi. Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes kapsamında serbest bırakılan müebbet hapis cezası almış 111 Filistinli tutuklunun Türkiye, Cezayir, Tunus ve Katar gibi ülkelere gönderilmesi kararlaştırılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu kapsamda ateşkese destek vermek amacıyla 15 Filistinli mahkûmun ülkeye getirilmesi için talimat verdi. Bu talimat doğrultusunda Türkiye, cezaevinden çıktıktan sonra ülkelerinden uzakta yaşamaya mecbur bırakılan Filistinlilerin bir kısmına ev sahipliği yapacak.
MİT DEVREYE GİRDİ
Ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) anlaşmaya destek için devreye girdi. Bu kapsamda, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından ilk aşamada, sürgün edilen 15 Filistinli'nin Mısır üzerinden Türkiye'ye intikali için girişimlerde bulunuldu. Şahısların Türkiye'de huzurlu ve güvenli bir hayat kurmaları için gerekli düzenlemeler yapıldığı öğrenildi. 15 Kasım 1988'de sürgünde ilan edilen Filistin Devleti'ni ilk tanıyan ülkeler arasında yer alan Türkiye, Filistin davasına desteğini sürdürmeye devam edecek.