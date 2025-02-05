15 Filistinli tutuklu Türkiye'de: Ankara'dan Gazze'deki ateşkes sürecine büyük destek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 19 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes kapsamında yapılan esir takasında serbest bırakılan 15 Filistinli tutuklunun İstanbul'a ulaştığını söyledi. Fidan, Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati ile Ankara’da düzenlediği ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Birkaç gün önce 15 Filistinli kardeşimize hapishaneden bırakıldıktan sonra Kahire'deki büyükelçiliğimiz üzerinden vizeleri verildi ve Türkiye'ye geldiler" dedi. Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes kapsamında serbest bırakılan müebbet hapis cezası almış 111 Filistinli tutuklunun Türkiye, Cezayir, Tunus ve Katar gibi ülkelere gönderilmesi kararlaştırılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu kapsamda ateşkese destek vermek amacıyla 15 Filistinli mahkûmun ülkeye getirilmesi için talimat verdi. Bu talimat doğrultusunda Türkiye, cezaevinden çıktıktan sonra ülkelerinden uzakta yaşamaya mecbur bırakılan Filistinlilerin bir kısmına ev sahipliği yapacak.