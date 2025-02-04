Kudüs’te tutuklama dalgası

Kudüs Valiliği, işgal güçlerinin 2025’in ilk ayı Ocak’ta işlediği suçlara ilişkin rapor yayınladı. Rapora göre bir Filistinli ocak ayında şehit edildi. Bir yandan esir takası anlaşmasıyla Filistinli esirleri serbest bırakan İsrail, diğer yandan onlarcasını da tutukladı. Aynı ay içerisinde 4’ü çocuk, 14’ü kadın olmak üzere 82 gözaltı ve 31 tutuklama gerçekleşti. 13 Filistinli, işgal güçlerinin gerçek mermi ve fiziksel saldırılarında yaralandı. İsrail ayrıca geçtiğimiz aylarda şehit ettiği 45 Filistinlinin cenazelerini tutmaya da devam ediyor. Yahudi işgalciler tarafından Filistinlilere yönelik 15 ayrı saldırı düzenlendi. Ayrıca 9 bin 531 Yahudi işgalci Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi. İsrail, Filistinlilerin topraklarını çalarak yeni yasa dışı Yahudi yerleşimler oluşturmaya devam ediyor. Filistinlileri yerinden etmek için yıkım politikalarına hız kazandıran işgal güçleri, ocak ayında sadece Kudüs’te aralarında bir cami, sosyal tesis gibi yapıların da bulunduğu 39 konut ve iş yerini zorla yıktı. Filistinlilerin evlerini uluslararası hukuka aykırı olarak yıkan Tel Aviv yönetimi yıkım ücretlerini de mağdurlara ödetiyor.