25 Haziran’da yeniden sandık başına gidilecek: Komşuda hükümet krizi

Yunan medyasında Türkiye ile ilgili haber ve analizlere her geçen gün yenisi ekleniyor. Yunan SLpress internet sitesinde yayımlanan "Yunanistan neden Türkiye ile boy ölçüşemez?" başlıklı haber de bunlardan biri. Haberde Yunan ekonomisinin Türk ekonomisinin gerisinde kaldığı vurgulandı.