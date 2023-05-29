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Dünya

25 Haziran’da yeniden sandık başına gidilecek: Komşuda hükümet krizi

Yunanistan’da 21 Mayıs’ta düzenlenen genel seçimlerin ardından hiçbir partinin hükümeti kurma görevini kabul etmemesi sonrası Yunanistan Cumhurbaşkanlığı yeni seçim tarihinin 25 Haziran’da düzenleneceğini duyurdu.

17:46 . 29/05/2023 Pazartesi
IHA
Arşiv

Arşiv

Yunanistan’da 21 Mayıs’ta düzenlenen genel seçimlerde hiçbir parti tek başına hükümet kurmak için gerekli olan 151 sandalyeye ulaşamaması ve parti liderlerinin hükümeti kurma görevini kabul etmemesi nedeniyle seçimlerin yeniden düzenleneceği tarih belli oldu. Yunanistan Cumhurbaşkanı
Katerina Sakelaropulu
, Sayıştay Başkanı Ioannis Sarmas başkanlığından geçici hükümeti atamasının ardından yayınladığı kararnameyle seçimlerin 25 Haziran’da düzenleneceğini duyurdu. Kararnameye göre, yeni kurulacak meclisin 3 Temmuz’da toplanacak.
Genel seçimde Başbakan Kyriakos Miçotakis’in lideri olduğu Yeni Demokrasi (ND) Partisi oyların yüzde 40,79’unu alarak 300 sandalyeli parlamentoda 146 sandalye elde etmişti. Aleksis Çipras liderliğindeki SYRIZA oyların yüzde 20,7’sini alarak 71 sandalye, PASOK ise yüzde 11,46 oy oranıyla 41 sandalye kazanmıştı.

#Yunanistan
#seçim
#Katerina Sakelaropulu
1 saat önce
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