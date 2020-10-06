28 yıl sonra ezan sesleri

Güney Kafkasya’da Ermenistan’ın tahrikiyle başlayan gerilim dün 9. gününü geride bıraktı. Azerbaycan ordusu, Karabağ’da ilerleyişini devam ettirdi. Madagiz-Ağdara istikametindeki çatışmalarda Ermeni Silahlı Kuvvetlerinin çok sayıda tankı imha edildi, 3 tank da kullanılabilir vaziyette ele geçirildi. 5. Muhrip Alayında da çok sayıda askeri araç Azerbaycan ordusunun top atışları ile imha edildi.

OYNAT 02:08 Azerbaycan ordusunun ele geçirdiği tank ve askeri araçlar görüntülendi Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Bakü TV muhabiri Azerbaycan ordusu tarafından ele geçirilen Ermenistan'a ait tank ve askeri araçları görüntüledi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusuna bağlı askerlerin cephede yiyecek içecek sıkıntısı çektiği ve ikmal yapılamadığı için mevzileri bırakıp kaçtığı aktarıldı. BiP'te paylaş

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O BİNA YERLE BİR OLDU

Cephe hattında değişik noktalarda Ermenilerin bırakıp kaçtığı toplam 20 askeri kamyona da el koyuldu. Çatışmalarda onlarca Ermeni askeri öldü, onlarcası da yaralandı. Azerbaycan Ordusu’nun operasyonunda Karabağ’daki ayrılıkçı rejimin lideri Araik Harutyunyan’ın bu yıl yemin töreni düzenlediği bina da yerle bir edildi.

9 gündür devam eden harekatta dün itibariyle işgalden kurtarılan yerleşim yeri sayısı 22’ye ulaştı.

ORDUDA ASKER KALMADI

Yaralıları Ermeni askerler nedeniyle işgal altında yerlerde sağlık sistemi çöktü. İşgal altındaki Hankendi’de bir hastanede çekilen ve sosyal medyadan yayınlanan görüntüler Ermeni ordusundaki yıkımı teyit etti. Görüntülerde hastanenin yaralı Ermeni askerlerle dolu olduğu, boş yatak olmadığı için yaralıların yerlerde tedavi edildiği görüldü. Milli Savunma Bakanlığı, 9 gündür devam eden harekatta alınan yerleşim yeri sayısının 25 olduğunu duyurdu. Kurtarılan bölgelerde 30 yıl sonra Azerbaycan bayrağı dalgalanırken, ezanlar okunmaya başlandı.

Ermenistan ordusu Gence, Beylegan, Berde ve Terter kentlerine füze ile saldırdı. Şehirlere isabet eden füzelerden bir tanesi infilak etmedi.

30 YILLIK SAVUNMA 10 GÜNDE DAĞILDI

Hali hazırda Karabağ’da cephede mücadeleye katılan Uluslararası Avrasya Basın Vakfı (IEPF) Başkanı Umud Mirzayev, Azerbaycan ordusunun destan yazdığını söyledi. 9 günde tüm cephe hattını gördüğünü ifade eden Mirzayev şunları kaydetti: “30 yıldır bu toprakları işgal altında tutan Ermenistan çok ciddi bir savunma sistemleri oluşturmuş. Yerin altını kazarak betonla örttükleri tüneller oluşturmuş. Mobil roketleri taşıyarak farklı noktalardan atış yapıyorlar. Bu yerleri almak o kadar kolay olmuyor. Ama 30 yıllık savunmaya karşı Azerbaycan ordusu iyi bir şekilde ilerliyor. Fuzuli istikametinde ilerleyişimiz sürüyor. Yakın zamanda Fuzuli de azad olacaktır.”

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NORMAL HAYAT DEVAM EDİYOR

Karabağ’da stratejik noktaları kaybeden Ermenistan’ın sivilleri hedef aldığını belirten Mirzayev, “Madagiz ve Murov yükseklikleri azad edildi. Buralar çok önemli bölgeler hem Ağdara hem de Kelbecer’in kurtarılması için stratejik noktalar. Önemli noktaların alınmasını hazmedemeyen Ermenistan, sivilleri hedef aldı. Bombalanan şehirlerde halk arasında bir gerginlik var. Ama alıştı insanlar ve normal yaşamlarına devam ediyorlar. İnsanlar şehirleri terk etmiyorlar” şeklinde konuştu. Fuzuli Rayonu Aşağı Abdurrahmanlı köyünde doğup büyüdüğünü anlatan Mirzayev, “Hepimiz işgalden kurtarılan bölgelerimize dönmeyi bekliyoruz. Azerbaycan’da 1 milyon göçmen var. Bugün bu insanlar topraklarına dönmek istiyor. İşgal altından kurtarılan bölgelere dönüş için bekleniyor. Halkın orduya desteği büyük” ifadelerini kullandı.

OYNAT 00:30 Azerbaycan askerleri Cebrail'in düşman işgalinden kurtuluşunu kutluyor Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da ilerleyişi sürerken dün sosyal medyada paylaşılan bir video izleyenlere tebessüm ettirdi. Azerbaycan ordusu askerlerinin Cebrail'de kentin kurtarılışının ardından kendi aralarında bunu oynayarak kutladığı anlar amatör kameraya yansıdı. BiP'te paylaş

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Milli kahraman Yeni Şafak'a konuştu: Karşımızda duramazlar

Anar Mammadov

Karabağ’da 2013 yılında çıkan çatışmalarda bir kolunu kaybedip gazi olan Anar Mammadov da cepheye koşanlar arasında yer aldı. Yeni Şafak’ın çatışmanın 4. gününde telefonla ulaştığı Gazi Mammadov sorularımıza “Cephede döğüşteyim. Sonra konuşalım” cevabını verdi. Dün tekrar arayarak Gazi Mammadov’a cephedeki son durumu sorduk. Ermenileri işgal ettikleri toprakları sürene kadar savaşa devam edeceklerini söyleyen Mammadov şunları kaydetti: “Karabağ’da ilerleyişimiz çok güzel gidiyor. Üstünlük bizde. Ermeniler cepheleri bırakıp kaçıyor. Cephelerde ilerlerken mevzilerde ayakları bağlı Ermeni askerleri buluyoruz. Bunlar hemen hemen her cephede var. Ermeniler korkuyorlar. Türk askerinin karşısında duramazlar” dedi. Cephedeki bir başka asker Rafail Zeynolov İsmailoğlu ise, “Ağdam bölgesinde şehirdeki vatandaşlarımızı vuruyorlar. Berde’de benim de evimin yanına roket düştü. Jermuk bölgesinden füze atışları yapıyorlar. Biz topraklarımızı tek tek alıyoruz. Toprak onların olmadığı için kaçıyorlar. 100-150 km’lik füzelerle atış yapıyorlar. Biz cephede bize ateş açanları vuruyoruz” ifadelerini kullandı.

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BAE üzerinden de terörist ve silah geldi

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Basın Servisi Başkanı Leyla Abdullayeva da, Karabağ’a taşınan yabancı teröristlerle ilgili çarpıcı bilgiler verdi. Dünyanın dört bir yanından Ermenilerin çatışmak üzere Karabağ’a taşındığını aktaran Abdullayeva, “ Ermenilerin Suriye, Lübnan, Yunanistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden gelişi veya gidişine dair net bilgiler var” dedi. Yeni Şafak’ın ulaştığı askeri bir kaynak ise Birleşik Arap Emirlikleri’nin Ermenistan’a birkaç uçak dolusu silah ve mühimmat yardımında bulunduğunu iddia etti. Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Kamran Aliyev de aralarında Fransa ve ABD’nin de yer aldığı 30’a yakın ülkenin Adalet Bakanı’na mektup yazarak Ermeni vatandaşlarının Ermenistan Cumhuriyeti’ne toplu ziyaretlerine ve teröristlerin yabancı ülkelerden Azerbaycan’a taşınmasına karşı tedbir alınmasını istedi.

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