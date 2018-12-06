Dünya 250 kadın idamdan kurtuldu
ORTADOĞU

250 kadın idamdan kurtuldu

Türkiye’den Irak’a geçip DEAŞ saflarında yer alanların büyük bölümü çatışmalarda öldü. Ancak geride korkunç bir insani dram kaldı. Bu kişilerin eşleri olan 250 kadın tutuklanarak idama mahkum edildi. Kandırılan kadınların cezaları Türkiye’nin girişimleriyle müebbet hapse çevrildi. Sahipsiz kalan 350’yi aşkın çocuk ise Bağdat’ta yetimhanelerde kurtarılmayı bekliyor.

Fatih Özer Yeni Şafak
Erkeklerin büyük bölümü çatışmalarda öldü, 250 kadın idama mahkum edildi.
Erkeklerin büyük bölümü çatışmalarda öldü, 250 kadın idama mahkum edildi.

Irak’ta DEAŞ üyesi oldukları için idam cezasına çarptırılan 250 kadının hayatı Türkiye’nin girişimleri ile kurtuldu. Cezaevlerinde bulunan kadınların cezaları müebbet hapse çevrildi. Eşleri de çatışmalarda ölen kadınların 350’yi aşkın çocuk ise yetimhanelerde. Musul ve Telafer yuvalanan DEAŞ terör örgütü Bağdat yönetiminin 2017 yılındaki müdahalesi sonucunda bölgeden temizlendi.

KADINLAR CEZAEVİNDE

Aralarında Türkiye vatandaşı da olan erkek teröristlerin çoğunluğu çatışmalarda ölürken eşleri ise tutuklandı. 250 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kadın çocuklarıyla birlikte Bağdat’ta bulunan Rufasa Cezaevi ve çeşitli kamplara gönderildi. Kadınların yargılanmasına ilişkin süreç 2017 yılı Ağustos ayında başladı. Türkiye yargılama başlar başlamaz süreci yakın takibe aldı.

MÜEBBETE ÇEVRİLDİ

Bağdat’ta bir yılı aşkın süren ve geçtiğimiz günlerde biten yargılamalar sonucunda kadınların tamamı idam cezasına çarptırıldı. Bu kararın ardından Türkiye Bağdat Büyükelçiliği ve avukatlar aracılığı ile yoğun bir çalışma başlattı. Girişimler sonunda Türk vatandaşı kadınların hayatı kurtarıldı, temyiz sürecinde Türkiye'nin hukuki desteğiyle idam cezaları müebbet hapis cezasına çevrildi. Türkiye diğer bir koldan da bu kadınların çocukları için çalışmalar yürüttü.

20 ÇOCUK KURTARILDI

Yetimhanelerde bulunan 20 çocuk yakınlarına teslim edilmek üzere Türkiye’ye getirildi. Cezaevlerindeki kötü şartlarda annelerinin yanında tutulan 350’yi aşkın çocuğun da yetimhanelere nakledilmesi sağlandı. Ankara şimdi Bağdat’ta yetimhanelerde tutulan bu çocukların Türkiye getirilmesi için yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor.

REKLAM

BELİRSİZLİK UZATIYOR

Bu çocuklar için son olarak 28 Kasım’da temaslarda bulunan Bağdat Büyükelçimiz Fatih Yıldız, Adalet Bakan Yardımcısı Hüseyin Zuhairi ile görüştü. Yıldız, Irak makamlarından çocukların Türkiye’ye getirilmeleri için destek istedi.

Sağlık merkezi Türkiye’den
DÜNYA
Sağlık merkezi Türkiye’den

Sivilleri vurdular
DÜNYA
Sivilleri vurdular

/**/
250 kadın idamdan kurtuldu

250 kadın idamdan kurtuldu

​Türkiye'den Irak'a geçip DEAŞ'a katılanlardan geriye insani dram kaldı.
Tek istekleri sıcak bir yuva

​İBB'nin Esenyurt'taki misafirhanesi evsizlerle dolmaya başladı.
SoğukSavaş korkusu

SoğukSavaş korkusu

​ABD ile Rusya arasındaki nükleer anlaşma Avrupa'yı tedirgin etti.
Sapkınlıktasınır yok!

Sapkınlıktasınır yok!

​FETÖ soruşturmasında dikkat çekici bir itiraf geldi.
Fransa'dayumruklar sıkıldı

Fransa'dayumruklar sıkıldı

​65 bin polise görev çağrısı.
Hesap zamanı

Hesap zamanı

​Belediyenin parasını PKK'ya aktarmışlar.
Akıl almaz hileler

Akıl almaz hileler

Ekranda görüp canınız çekerse bir daha düşünün.
Türkiye'den izin isteyecek

Türkiye'den izin isteyecek

Pentagon, savaş gemilerini Karadeniz'e göndermek istiyor.

14 adayı daha açıklayacak

14 adayı daha açıklayacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, 60 ilin adayını açıklamıştı.

Deprem kaçınılmaz

Deprem kaçınılmaz

1999 depremini bilen profesörden uyarı: 3 bölgede yaşanacak.

Terörün finanskaynağına darbe

Terörün finanskaynağına darbe

Erzincan'da 1 ton 271 kilogram eroin ele geçirildi.

Mersin'deokullar tatil

Mersin'deokullar tatil

Sağanak alarmı sonrası eğitim-öğretime ara verildi.
Gerekencevabı veririz

Gerekencevabı veririz

Trump'ın Rusya'yı suçlamasının ardından Putin'den açıklama.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.