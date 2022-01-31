​Üç yaşındaki kızını ayının önüne attı.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te korkunç bir olay yaşandı. 28 Ocak'ta genç bir anne, hayvanat bahçesindeyken, 3 yaşındaki çocuğunu boz ayının bulunduğu bölgenin içine attı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde kadının kızını havaya kaldırıp, trabzanların üzerine çıkardıktan sonra 5 metrelik mesafeden, ayının bulunduğu bölgeye bıraktığı görüldü.

3 yaşındaki kızını ayının önüne attı.

Görenler şoke oldu

Boz ayı çocuğun yere düşmesiyle beraber önce irkildi sonrasında kız çocuğuna yaklaştı. Yetkililer, ayının çocuğu kokladıktan sonra uzaklaştığını söyledi. Olayın ardından hayvanat bahçesi görevlileri, ayıyı uzaklaştırıp, çocuğu kurtardılar.

3 yaşındaki kızını ayının önüne attı.

Kafa travması geçirdi

Boz ayının zarar vermediği küçük kızda yüksekten düşme sonucu kafa geçirdiği ve hastanede tedavi altına alındığı belirtildi. Beyin sarsıntısı teşhisi konan çocuğun kafasında açık yara tespit edildi. Çocuğun son sağlık durumunun ise iyi olduğu, gözlem altında tutulduğu bildirildi.

REKLAM

Hayvanat bahçesinden bir görevli, olayı şu sözlerle anlattı:

"Genç bir kadın, tüm ziyaretçilerin önünde küçük bir kızı bir boz ayının kafesine attı. Hem ziyaretçiler hem de hayvanat bahçesi çalışanları onu durdurmaya çalıştı ama başaramadı.'

Psikolojik tedavi görüyor

Savcılık, küçük kızı öldürmeye teşebbüs ettiği şüphesiyle harekete geçti. Soruşturma sonrası anne suçlu bulunursa, 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

Aile Bakanlığı'ndan pazar yapılan açıklamada, Z.T. adlı kadının evliliğindeki sorunlar nedeniyle destek gördüğü ve psikolojik sorunları olduğu aktarıldı. Çocuğun babasının Rusya'da çalıştığı ve ailesinden uzakta olduğu söylendi.

GÜNDEM Adıyaman’da anne vahşeti: Bebeğini öldürüp çöpe attı

GÜNDEM Cani anneye müebbet hapis