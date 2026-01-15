300 bin çadıra ihtiyaç var

İsrail'in 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkese rağmen kuşatma altında tuttuğu Gazze’de, İsrail saldırılarının yanı sıra soğuk hava dalgası da can almaya devam ediyor. Yüzde 90’ı harap haldeki Gazze’de, 2 milyonu aşkın sivil korunaksız derme çatma çadırlarda ve ağır hasarlı binalarda yaşama tutunmaya çalışıyor. Gazze’deki hastane kaynaklarının verdiği bilgiye göre, dün de fırtınanın sebep olduğu tahribatta iki kadın ve bir çocuk yaşamını yitirirken, korunaksız çadırlarda bir bebek daha soğuktan donarak öldü. Şiddetli fırtına 48 saat içinde 7 bini aşkın çadıra zarar verdi. Bu kış, 30'u aşkın Filistinli soğuk hava kaynaklı vefat etti. Birleşmiş Milletler'e göre Gazze'de evlerini kaybedenlerden yaklaşık 850 bin kişi yüksek sel riskli yerlere sığınıyor. Yetkililer en az 300 bin yeni çadır gerektiğini söyledi.