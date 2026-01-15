300 bin çadıra ihtiyaç var

İsrail’in yerle bir ettiği Gazze’de fırtına 7 bin çadırı daha kullanılamaz hale getirdi. Dondurucu soğuklarda dün 2 kadın, 1 çocuk ve 1 bebek hayatını kaybetti. Acilen 300 bin yeni çadıra ihtiyaç var.
İsrail'in 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkese rağmen kuşatma altında tuttuğu Gazze’de, İsrail saldırılarının yanı sıra soğuk hava dalgası da can almaya devam ediyor. Yüzde 90’ı harap haldeki Gazze’de, 2 milyonu aşkın sivil korunaksız derme çatma çadırlarda ve ağır hasarlı binalarda yaşama tutunmaya çalışıyor. Gazze’deki hastane kaynaklarının verdiği bilgiye göre, dün de fırtınanın sebep olduğu tahribatta iki kadın ve bir çocuk yaşamını yitirirken, korunaksız çadırlarda bir bebek daha soğuktan donarak öldü. Şiddetli fırtına 48 saat içinde 7 bini aşkın çadıra zarar verdi. Bu kış, 30'u aşkın Filistinli soğuk hava kaynaklı vefat etti. Birleşmiş Milletler'e göre Gazze'de evlerini kaybedenlerden yaklaşık 850 bin kişi yüksek sel riskli yerlere sığınıyor. Yetkililer en az 300 bin yeni çadır gerektiğini söyledi.
Diğer taraftan ateşkese rağmen Gazze’de saldırılarını sürdüren işgalci İsrail ordusu da soğuk ve fırtınayla mücadele eden Filistinli sivilleri hedef almaya devam ediyor. İsrail ordusu dün, Gazze’nin güneyindeki Refah’ta kontrolü altındaki bölgede mahsur kalan 6 direnişçiyi daha öldürdüğünü bildirdi. Terör ordusu, Beni Suheyla'da da iki kişiyi katletti.