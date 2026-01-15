Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
300 bin çadıra ihtiyaç var

300 bin çadıra ihtiyaç var

Dış Haberler
04:0015/01/2026, Perşembe
G: 15/01/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Gazze'de evlerini kaybedenlerden yaklaşık 850 bin kişi yüksek sel riskli yerlere sığınıyor.
Gazze'de evlerini kaybedenlerden yaklaşık 850 bin kişi yüksek sel riskli yerlere sığınıyor.

İsrail’in yerle bir ettiği Gazze’de fırtına 7 bin çadırı daha kullanılamaz hale getirdi. Dondurucu soğuklarda dün 2 kadın, 1 çocuk ve 1 bebek hayatını kaybetti. Acilen 300 bin yeni çadıra ihtiyaç var.

İsrail'in 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkese rağmen kuşatma altında tuttuğu Gazze’de, İsrail saldırılarının yanı sıra soğuk hava dalgası da can almaya devam ediyor. Yüzde 90’ı harap haldeki Gazze’de, 2 milyonu aşkın sivil korunaksız derme çatma çadırlarda ve ağır hasarlı binalarda yaşama tutunmaya çalışıyor. Gazze’deki hastane kaynaklarının verdiği bilgiye göre, dün de fırtınanın sebep olduğu tahribatta iki kadın ve bir çocuk yaşamını yitirirken, korunaksız çadırlarda bir bebek daha soğuktan donarak öldü. Şiddetli fırtına 48 saat içinde 7 bini aşkın çadıra zarar verdi. Bu kış, 30'u aşkın Filistinli soğuk hava kaynaklı vefat etti. Birleşmiş Milletler'e göre Gazze'de evlerini kaybedenlerden yaklaşık 850 bin kişi yüksek sel riskli yerlere sığınıyor. Yetkililer en az 300 bin yeni çadır gerektiğini söyledi.

Diğer taraftan ateşkese rağmen Gazze’de saldırılarını sürdüren işgalci İsrail ordusu da soğuk ve fırtınayla mücadele eden Filistinli sivilleri hedef almaya devam ediyor. İsrail ordusu dün, Gazze’nin güneyindeki Refah’ta kontrolü altındaki bölgede mahsur kalan 6 direnişçiyi daha öldürdüğünü bildirdi. Terör ordusu, Beni Suheyla'da da iki kişiyi katletti.


#Gazze
#fırtına
#İsrail
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İhtiyaç sahiplerine kömür yardımı resmileşti: Kömür yardımı kimlere verilecek, başvuru ve dağıtım şartları neler? 2026 Kömür yardımı takvimi