40 bin asker yığdı

ABD’de Trump yönetiminin Ortadoğu’ya daha fazla askeri takviye yapma kararı, bu ülkenin bölgedeki askeri varlığını bir kez daha tartışmaya açtı. ABD, her geçen gün, dünya petrol rezervlerinin yüzde 50’sine ve doğal gaz rezervlerinin ise yüzde 40’ının bulunduğu Körfez bölgesindeki askeri varlığını, İran ile bölge ülkeleri arasında yaşanan krizi bahane ederek büyütmeye devam ediyor. Amerika merkezli Axios internet haber sitesinin derlediği son güncel bilgilere göre, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) Ortadoğu’dan sorumlu olan birimi Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) emrinde bölgede 60 bin ila 70 bin arasında asker bulunuyor. Bu askerlerin 14 bini sadece Afganistan’da görev yapıyor. Afganistan’daki asker sayısı düşüldüğünde, geriye kalan askerlerin neredeyse tamamının Körfez bölgesine yığıldığı görülüyor. Körfez bölgesindeki dört ülke, Kuveyt, Bahreyn, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) yaklaşık 40 bin ABD askeri bulunuyor. Pentagon olası bir İran saldırısında, bölgeye 120 bin ABD askeri konuşlandırmaya yönelik bir planı Beyaz Saray’a daha önce sunmuştu.

CENTCOM’UN İLERİ KARARGAHI

Pentagon’un enerji zengini iki ülke, Kuveyt ve Katar’da onar bin kişilik askeri güç bulundurması dikkat çekiyor. Kuveyt’e 1990 Körfez Savaşı’nda yerleşen ABD, bu ülkede 13 binden fazla asker bulunduruyor. CENTCOM’un ileri karargahına da ev sahipliği yapan ülke, Almanya, Japonya ve Güney Kore’den sonra en fazla ABD askerine ev sahipliği yapma özelliğini de taşıyor.

ÜS GENİŞLETİLİYOR

Kuveyt’ten sonra en fazla ABD askerine ev sahipliği yapan Körfez ülkesi ise Katar. Doğalgaz zengini ülkede kurulu el-Udeyd hava üssünde 13 bine yakın ABD askeri görev yapıyor. ABD’nin vurucu hava gücü de bu ülkede konuşlanmış durumda. Irak ve Suriye’de ABD’nin DEAŞ’a karşı düzenlediği hava saldırıları Katar’dan gerçekleştiriliyor. El-Udeyd’e son olarak iki adet B-52 stratejik bombardıman uçağı konuşlandırıldı. Yakın zaman önce ABD ile Katar arasında askeri üssün genişletilmesine ilişkin bir anlaşma da imzalandı.

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5. FİLO’NUN LİMANI

Körfez bölgesinin küçük ülkesi Bahreyn ise ABD donanmasının Basra Körfezi ve Hint Okyanusu bölgesinden sorumlu deniz gücü 5. Filo’ya ev sahipliği yapıyor. Bahreyn’de tamamı denizci 7 bin Amerikan askeri görev yapmakta. Bahreyn, ABD’nin İran’ı çevreleme stratejisinde önemli konuma sahip.

KÜÇÜK SPARTA!

ABD’nin eski Savunma Bakanı James Mattis’in, yöneticilerinin bölgesel hırsları nedeniyle “Küçük Sparta” olarak adlandırdığı Birleşik Arap Emirlikleri de, son dönemde ABD’nin askeri güç konuşlandırdığı Körfez ülkelerinden biri. Yaz aylarında ABD Hava Kuvvetleri Ortadoğu’da ilk kez bu ülkeye bir F-35 hayalet uçak filosu konuşlandırmıştı. Dünya enerji tedarikinin yüzde 20’sinin geçtiği Hürmüz Boğazı’nı kontrol eden ülkede 5 bin ABD askeri bulunuyor.

S.ARABİSTAN’A DÖNÜŞ

Pentagon, 11 Eylül 2001 terör saldırıları sonrasında çekildiği Suudi Arabistan’a da dönme hazırlığı yapıyor. ABD Savunma Bakanı Mark Esper önceki gün, Riyad yönetiminin talebiyle, ABD ordusunun Suudi Arabistan’ın kritik alt yapı tesislerini koruma amacıyla görev alacağını duyurdu. Yüzlerce ABD askerinin ülkeye gönderileceğine ilişkin haberler ABD medyasında daha önce yer almıştı.