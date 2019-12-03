6 aydır bulgur görmedik

Suriye’nin kuzeyindeki İdlib’de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle su altında kalan sığınmacı kampları yardım bekliyor. İdlib’de Türkiye sınırına yakın bölgedeki sığınmacı kampları, bir haftadır devam eden sağanak nedeniyle su altında kaldı. Sarot kampı müdürü Heric Casim, kampta bulunan 117 çadırdan sadece birinde soba olduğunu söyledi. Casim, “Şu an acil olarak branda, ısınmak için yakıt, en önemlisi de gıda kolisine ihtiyaç var” diye konuştu. Kampta Esed rejimi ve destekçilerinin hava saldırılarından kaçarak evlerini terk edenlerin barındığını belirten Casim, “Burada 117 aile yaşıyor. Herhangi yağışta sular altında kalırız. 117 çadırın 25’i brandasız. Benzin ve mazotun fiyatı çok pahalı olduğu için satın alamıyoruz. İnsanlar battaniyelerle ısınıyor. Buradaki soğuğu battaniyeler bile kesmez. İnsanlarda ekmek alacak para yok” dedi.

Ayşe Casim

6 AYDIR BULGUR GÖRMEDİK

Köylerinden hiçbir şey alamadan çıktıklarını söyleyen 65 yaşındaki Ayşe Casim ise şöyle konuştu: “Çadırları su bastı. İki çadır yıkıldı. Yanımızda çok çocuk var. Soğuk sızlatıyor. Güneş doğana kadar üşüyoruz. Üşüyoruz ve açız. Her şey çok pahalı. Bugün bir poşet ekmek 250 Suriye Lirası (2 Türk Lirası). Bulgur ve pilavı 6 aydır görmedik. Biz köyümüzde fakirdik ama burada durum daha da kötü. Yardım edilmezse öleceğiz. Çocuklar günboyu oynuyor, acıkıyor. Onlara sürekli yemek lazım. Ama yok. Her yeri su basıyor. Çok dardayız.”

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PKK ateşe verdi

Rejim ve PKK’lıların saldırıları sebebiyle yerlerinden edilen Suriyelilerin çilesi bitmiyor. Terör örgütü YPG/PKK da Deyrizor’da işgal ettiği bir sığınmacı kampını yaktı. Cizre Elbuhamit köyü yakınında 200 ailenin kaldığı kampı ateşe veren teröristler, civardaki 300 çadırlık kampı da yakmakla tehdit etti. Yangından sonra sığınmacılar civardaki köylere kaçtı. PKK, daha önce de işgal ettiği kampları ve sivillere ait tarım arazilerini kundaklamıştı.

Pazara bomba

İdlib

Esed rejimi ve Rusya’nın İdlib’e yönelik insanlık dışı hava saldırıları sürüyor. Dün rejim güçlerinin Serakib şehrindeki pazar yerine yaptığı bombardımanda, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 14 sivil hayatını kaybetti, 27 kişi ise yaralandı. Rusya’ya ait savaş uçaklarının da İdlib kent merkezi ve güneyindeki köylere düzenlediği hava saldırılarında ise 6 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.