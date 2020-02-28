6 ülkeden Türkiye ile dayanışma mesajı

Dün İdlib'de gerçekleşen hain saldırıya dünyadan tepkiler devam ediyor. 6 farklı ülke, askerlerimizin şehit edilmesini kınadı, Türkiye'ye destek ve dayanışma mesajı verdi.

OYNAT 00:00 Kahraman Mehmetçik rejim güçlerine ait helikopteri böyle vurdu Kahraman Mehmetçik İdlib'de, kendilerini ateş altına alan rejim helikopterini tam isabetle vurdu. Ortaya çıkan görüntülerde bölgede görev yapan askerler, başarılı atış sonrasında silah arkadaşlarını tebrik ediyor ve 'sığınaklara girin' uyarısı yapılıyor. BiP'te paylaş

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"Fransa, Türkiye ile dayanışma içinde"

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, İdlib'de gerginliği azaltma ve insani hukuka saygı gösterme konusunda verdiği taahhütleri birkaç kez yerine getirmemesi nedeniyle Esed rejimini ve Rusya'yı kınadı.

Le Drian, yaptığı yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda görüştüğünü belirtti.

"Suriye'nin kuzeybatısında dün Türk güçlerine yönelik yapılan saldırının ardından (Mevlüt) Çavuşoğlu'na başsağlığı dileklerimi ilettim ve Fransa'nın Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu söyledim." ifadesini kullanan Le Drian, İdlib'de gerginliği azaltma ve insani hukuka saygı gösterme konusunda verdiği taahhütleri birkaç kez yerine getirmemesi nedeniyle Esed rejimini ve Rusya'yı kınadı.

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Le Drian, şunları kaydetti:

"Fransa'nın Suriye rejimi ve Rusya'ya, Suriye'nin kuzeybatısında saldırılara son vermesi, uluslararası insani hukuk kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmesi ve 2018'in sonbaharında ateşkesin sağlanmasına yönelik anlaşmaya geri dönmesi gerektiği yönündeki çağrılarımı yineledim."

Rusya'nın İdlib'de gerginliğin azaltılması için Türkiye ile müzakereleri sürdürmesi gerektiğini belirten Le Drian, Suriyeli göçmenlere yaptığı yardımlar nedeniyle özellikle Türkiye'ye teşekkür ettiğini bildirdi.

OYNAT 00:41 "İzinden dönerken, 'Baba ben şehit olacağım, arkamdan ağlama' demişti" Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in (24) acı haberi, Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Güçlükle konuşan şehidin babası Şuayip Tüzel, 'İzinden dönerken, 'baba ben şehit olacağım arkamdan ağlama' demişti.' diye konuştu. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:28 Şehit annesi evladına selam durdu: Bir ölür bin doğarız Suriye'nin İdlib şehrinde rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Soner Enes Baykuş'un cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'a getirildi. Oğlunu havaalanında asker selamıyla karşılayan anne Zeynep Baykuş, 'Kimseye meydan vermeyeceğiz, bir ölür bin doğarız kuzum' dedi. BiP'te paylaş

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İngiltere, Türk hükümeti ve halkına başsağlığı dileklerini iletti

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, telefonda görüştüğü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na İdlib'deki gelişmelerin ardından ülkesinin desteğini ifade etti.

Raab, görüşmede, İdlib'de Esed rejiminin saldırıları sonucu 33 askerin şehit düşmesinin ardından Bakan Çavuşoğlu'na İngiltere'nin desteğini bildirdi.

Ayrıca İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, yaptığı yazılı açıklamada, Türk askerlerinin şehit edilmesini kınadığını belirterek, Türk hükümetine ve halkına başsağlığı dileklerini iletti.

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OYNAT 00:51 Şehidin dayısından yürek yakan sözler Suriye'de şehit olan kahramanlarımızın kimliklerini belli olmaya başladı. Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın, İstanbul Sancaktepe'deki evine gelen askeri yetkililer, aileye acı haberi verdi. Haberin ulaşmasının ardından evin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehidin dayısı Umut Başıl, 'Vatan sağ olsun bayrağımızı Allah indirmesin. 20 Nisan'da evlenecekti. Evini tuttu, eşyasını aldı ama nasip olmadı.' diye konuştu

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OYNAT 00:58 Evlat nöbetindeki aileler Esed’in fotoğrafını ateşe verdi Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ve HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aileler, dün Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olan 33 asker için saygı duruşunda bulunup dua okudu. Aileler daha sonra Esed'in fotoğrafını ateşe verdi. BiP'te paylaş

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"NATO müttefikimiz Türkiye'nin İdlib'de acil ve kalıcı bir ateşkesi müzakere etme çabalarını destekliyoruz." diyen Raab, BM Güvenlik Konseyini bugün acil toplantıya çağıracaklarını da ifade etti.

"Dünkü olaylar, sadece Suriye rejiminin ve Rusya'nın İdlib'de yürüttüğü saldırının pervasız ve acımasız doğasını teyit etti." ifadesini kullanan Dominic Raab, bunun savaşta şimdiye kadarki en büyük insani krize yol açtığını belirtti.

"Bu suçlara son verilene kadar bu baskıyı daha da artırmak için uluslararası ortaklarımızla birlikte çalışacağız"

Uluslararası hukuk veya temel insani değerlerin böylesine açık bir şekilde hiçe sayılmasının hiçbir gerekçesi olmadığını vurgulayan Raab, "Ay başında açıklanan yeni yaptırımlar temelinde, bu suçlara son verilene kadar bu baskıyı daha da artırmak için uluslararası ortaklarımızla birlikte çalışacağız."

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Almanya, Türk mevzilerine yönelik saldırıyı kınadığını belirtti

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, İdlib'de görev yapan Türk askerlerine yönelik saldırıyı kınadı.

Seibert, Berlin’deki Basın Merkezi'nde yaptığı açıklamada, Suriye’nin kuzeybatısında özellikle İdlib'de yaşanan son askeri gerilimi büyük endişeyle izlediklerini belirterek, ''30’un üzerinde askerin ölümüne ve çok sayıda askerin de yaralanmasına yol açan Türk mevzilere yönelik saldırıyı kınıyoruz." dedi.

Bu olayın, bölgedeki gerilimi artırdığını ve İdlib bölgesi için bir ateşkesin ne kadar acil bir şekilde gerekli olduğunu gösterdiğini ifade eden Seibert, bu konuda siyasi görüşmelerin yapılmasının önemine dikkati çekti.

Başbakan Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un geçen hafta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde buna işaret edildiğini anımsatan Seibert, "Almanya, Fransa, Türkiye ve Rusya arasında dörtlü görüşme olup olmayacağı" sorusuna "Şansölye Merkel, Cumhurbaşkanı Macron ve Cumhurbaşkanı Erdoğan buna hazır olduklarını belirttiler." karşılığını verdi.

"Dörtlü toplantı teklifi hala geçerli"

Rusya’nın bu teklife henüz cevap vermediğini dile getiren Seibert, "Dörtlü toplantı yapılması teklifi hala mevcut." değerlendirmesinde bulundu.

Seibert, böyle bir görüşmenin yakın bir zamanda yapılmasının ne kadar önemli olduğunu dün gece yaşananların gösterdiğini kaydetti.

"Türkiye tarafından Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin durdurulmayacağına" ilişkin açıklamalar yapıldığının belirtilmesi üzerine Seibert, "Şansölye Merkel bu sabah Yunanistan Başbakanı (Kyriakos) Mitsotakis ile görüştü. Bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek." şeklinde konuştu.

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Şimdiye kadar bu konuda medyada haberler yer aldığını belirten Seibert, "Dikkatlice takip ediyoruz." ifadesini kullandı. Seibert, mültecilere ilişkin Avrupa Birliği (AB) - Türkiye anlaşmasının önemine de işaret etti.

Toplantıya katılan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Steve Alter de düzensiz göçmenlerle ilgili gelişmelere yönelik şimdiye kadar medyadan bilgi aldıklarını, Türkiye’nin kurumlarından kendilerine bilgi verilmediğini kaydetti.

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Gürcistan, Esed rejimi ile müttefikleri tarafından düzenlenen saldırıların durdurulması gerektiğini vurguladı

Gürcistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Aleksandre Khvtisiaşvili, dün İdlib'de rejim unsurlarının Türk askerlerine yönelik saldırısından endişe duyduklarını belirterek, "Stratejik ortağımız Türkiye'yi destekliyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve tüm Türk halkına başsağlığı diliyoruz. Esed rejimi ile müttefikleri tarafından düzenlenen saldırılar durdurulmalı." dedi.

Gürcistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Khvtisiaşvili, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Müsteşarı Onur Sevim'le Tiflis'teki Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi. Suriye'deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede Sevim, İdlib'deki rejim saldırısına ilişkin detayları paylaştı.

"Türkiye bizim dostumuzdur"

Khvtisiaşvili, "Türkiye bizim stratejik ortağımız ve dostumuzdur. İdlib'de Esed rejimi tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik düzenlenen saldırıdan dolayı endişe duyuyoruz. Gürcistan stratejik ortağı Türkiye'yi destekliyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve tüm Türk halkına başsağlığı diliyoruz. Esed rejimi ve müttefikleri tarafından düzenlenen saldırılar durdurulmalı." şeklinde konuştu.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib'deki eylemlerini kınadı.

"Ukrayna, Esed rejimi ve onu destekleyen Rusya'nın eylemlerini kınıyor"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İdlib'deki durumun endişe verici olduğu belirtilerek "Ukrayna, Beşşar Esed rejimi ve onu destekleyen Rusya'nın eylemlerini kınıyor. Bu eylemler sonucunda hem askerler hem de siviller ölüyor." ifadelerine yer verildi.

İdlib'de hava saldırısı sonucu Türk askerlerinin şehit olmasına ilişkin "Askerlerini kaybeden Türkiye'ye başsağlığı diliyoruz." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, Ukrayna'nın NATO'nun ve uluslararası toplumun bu konudaki pozisyonunu desteklediği vurgulanarak Suriye halkının acı çekmesine ve insani felaketin yaşanmasına son verilmesi gerektiği kaydedildi.

ABD, NATO müttefiki Türkiye'nin yanında olduklarını vurguladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, İdlib'de Türk askerine yönelik rejim tarafından düzenlenen saldırıyı kınayarak, "NATO müttefiki Türkiye'nin yanındayız ve Esed rejimi, Rusya ve İran destekli güçlerini bu alçak saldırılara derhal son vermeye çağırıyoruz." açıklamasını yaptı.

İdlib'deki rejim saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yayımlayan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, sahadan gelen haberlerin farkında olduklarını ve daha fazla netlik sağlamak için Türk makamlarıyla temas halinde olduklarını belirtti.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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"Türkiye'ye en iyi nasıl destek verebileceğimize dair seçenekler arıyoruz"

"Bu gelişmeleri teyit etmek ve mevcut durum hakkında daha fazla netlik sağlamak için Türk makamlarıyla temas halindeyiz. NATO müttefiki Türkiye'nin yanındayız ve Esed rejimi, Rusya ve İran destekli güçlerini bu alçak saldırılara derhal son vermeye çağırıyoruz. Başkan (Donald Trump) ve Bakanın (Mike Pompeo) söylediği gibi, bu krizde Türkiye'ye en iyi nasıl destek verebileceğimize dair seçenekler arıyoruz."