70 milyon yerinden oldu

REKOR SEVİYE

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), "dünyada geçen yıl zorla yerlerinden edilenlerin sayısının rekor seviyede artarak 70,8 milyona ulaştığını ve bunların ağır yükünü Batılı zengin ülkelerin aksine gelişmekte olan ülkelerin çektiğini" bildirdi. Dünya Mülteciler Günü'nde yayımlanan Küresel Eğilimler Raporu'na göre, 2018'de evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısı bir önceki yıla göre 2,3 milyon kişi arttı.

YARISI ÇOCUKLAR

BMMYK raporunda, bu yıl açıklanan rakamın 20 yıl öncesinin iki katı olduğuna da işaret edildi. Rapora göre, dünyada her gün 37 bin kişi evini terk etmek zorunda kalıyor. Bu rakamın yarısını ise çocuklar oluşturuyor. Çocuklardan 111 bini ise tek başına veya ebeveynlerinden ayrı evlerini terk etmiş şekilde yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Suriye, Afganistan, Güney Sudan, Myanmar ve Somali en fazla mülteci üreten 5 ülke konumunda bulunuyor.

Yükü gelişmekte olan ülkeler çekiyor

Raporda, zorla yerinden edilen milyonlarca insanın ağır yükünü Batılı zengin ülkeler yerine düşük ve orta gelirli gelişmekte olan ülkelerin çekiyor olması da dikkati çeken bir husus olarak öne çıkıyor. Yüksek gelirli ülkeler bin kişi başına ortalama 2,7, orta ve düşük gelirli ülkeler ise 5,8 mülteci barındırıyor. En yoksul ülkeler, dünyadaki tüm mültecilerin üçte birine ev sahipliği yapıyor.

Suriyeliler liste başında

Raporda özellikle, 5,6 milyon kayıtlı mülteci sayısıyla dünyanın en büyük mülteci krizinin kaynağının Suriye olduğu vurgulanıyor. Bu rakamın 2,5 milyonunu Türkiye, Lübnan, Ürdün, Irak ve Mısır gibi ülkelerdeki Suriyeli çocuklar oluşturuyor. Türkiye, yerinden edilen Suriyelilerin yarısından fazlasına ev sahipliği yapan ülke olarak ön plana çıkıyor.