9 ülke Gazze için aynı masada

New York dün kritik bir toplantıya ev sahipliği yaptı. ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Ürdün Kralı Abdullah, Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid en-Nehyan Gazze Konulu Bölgesel Toplantı'da bir araya geldi. Liderler toplantı öncesinde basına görüntü verdi.





TEK AMACIMIZ SAVAŞI DURDURMAK

Toplantı öncesinde konuşan Katar Emiri Al Thani, "Burada olmamızın tek nedeni savaşı durdurmak ve rehineleri geri getirmek. Bu savaşı sona erdirmek ve Gazze halkına yardım etmek için size ve liderliğinize güveniyoruz. Durum çok, çok, çok kötü, bu yüzden bu savaşı durdurmak ve rehineleri geri getirmek için elimizden gelen her şeyi yapmak üzere buradayız" dedi.





EN ÖNEMLİ TOPLANTIM

ABD Başkanı Trump ise, Katar Emiri’ne "Çok güzel bir konuşma yaptınız, teşekkürler. Kolay bir iş değildi, çok iyi iş çıkardınız. Çok sıkı çalışacağız. Bu benim en önemli toplantım. 32 toplantı yaptım burada. Benim için çok önemli bir toplantı bu ve muhtemelen burada daha önce başlatmamız gereken bir şeyi başlatacağız, teşekkürler" karşılığını verdi. Toplantı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Çok çok verimli, güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Memnunum, sonucu hayrolsun” ifadelerini kullandı.



