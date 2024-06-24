9 yaşındaki Hanan'ı kurabiye alırken vurdular

Gazze'de çocuk, kadın, genç, yaşlı demeden 2.3 milyon Filistinliyi aylardır en temel gıda ihtiyacından mahrum bırakan işgalci İsrail, yiyecek arayan Filistinli çocukları hedef alıyor. Ailesiyle Refah kentinden kaçarak Gazze'nin orta kesimindeki El-Bureyc kampına sığınan dokuz yaşındaki Hanan Alaa el-Akil, kurabiye almak için gittiği dükkanda İsrail'in bombalı saldırısına hedef oldu. Dükkanda dört kişi hayatını kaybederken, dokuz yaşındaki Hanan ağır yaralandı. Bombardıman nedeniyle burnunda kırık, yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinde ise birinci derece yanıklar oluşan Filistinli çocuk, yaşam mücadelesi veriyor. Dokuz yaşındaki Hanan Alaa el-Akl, bütün vücudunda oluşan birinci derece yanıklarla, hastanede kısıtlı imkanlarla tedavi görüyor.