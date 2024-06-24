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Dünya

9 yaşındaki Hanan'ı kurabiye alırken vurdular

Refah'tan kaçarak El-Bureyc kampına sığınan dokuz yaşındaki kız çocuğu Hanan Alaa el-Akil, kurabiye almak için gittiği dükkanda cani İsrail ordusunun hedefi oldu. 4 kişinin öldürüldüğü bombalı saldırıda, tüm vücudunda birinci derece yanık oluşan Hanan, yaşam mücadelesi veriyor.

04:00 - 24/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 02:06 - 24/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Hanan Alaa el-Akil
Hanan Alaa el-Akil

Gazze'de çocuk, kadın, genç, yaşlı demeden 2.3 milyon Filistinliyi aylardır en temel gıda ihtiyacından mahrum bırakan işgalci İsrail, yiyecek arayan Filistinli çocukları hedef alıyor. Ailesiyle Refah kentinden kaçarak Gazze'nin orta kesimindeki El-Bureyc kampına sığınan dokuz yaşındaki Hanan Alaa el-Akil, kurabiye almak için gittiği dükkanda İsrail'in bombalı saldırısına hedef oldu. Dükkanda dört kişi hayatını kaybederken, dokuz yaşındaki Hanan ağır yaralandı. Bombardıman nedeniyle burnunda kırık, yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinde ise birinci derece yanıklar oluşan Filistinli çocuk, yaşam mücadelesi veriyor. Dokuz yaşındaki Hanan Alaa el-Akl, bütün vücudunda oluşan birinci derece yanıklarla, hastanede kısıtlı imkanlarla tedavi görüyor.

KIZIMI TANIMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYORUM

Hanan el-Akil'in annesi Velaa el-Akil, kızının saldırıya uğramasının üzerinden 40 gün geçtiğini, bütün vücudunda birinci derece yanık oluştuğunu ve burun kemiğinin kırıldığını ifade etti.

El-Akil, saldırı esnasında tatlıcı dükkanında bulunan diğer 4 kişinin öldüğünü aktardı. Bombardımanın etkisiyle ağır yaralanan kızlarını tanımakta zorluk çektiklerini, otomobil bulunmadığı için Hanan'ı Aksa Şehitleri Hastanesi'ne eşek arabasıyla taşıdıklarını dile getiren el-Akil, hastaneye ulaştıklarında kızının acil olarak kanamanın durdurulması için burun ameliyatına alındığını anlattı. İşgalci İsrail ordusu, Gazze'ye vahşi saldırılarına başladığı 7 Ekim 2023'ten beri 15 bini aşkın Filistinli çocuğu öldürmüştü. İsrail ordusunun bombardımanları yüzünden binlerce çocuk engelli durumuna düşerken on binlerce çocuk da anne babası ya da aile fertlerinden birini kaybetti.



#Soykırım
#Refah
#Filistin
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