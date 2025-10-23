Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
AB ABD'nin iki büyük Rus petrol şirketini yaptırım listesine almasından memnun

AB ABD'nin iki büyük Rus petrol şirketini yaptırım listesine almasından memnun

12:1723/10/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Avrupa Birliği, Rusya'nın iki büyük petrol şirketi Rosneft ve Lukoil ile iştiraklerini yaptırım listesine eklemesinden memnun olduklarını söyledi.
Avrupa Birliği, Rusya'nın iki büyük petrol şirketi Rosneft ve Lukoil ile iştiraklerini yaptırım listesine eklemesinden memnun olduklarını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD'nin Rusya'nın iki büyük petrol şirketi Rosneft ve Lukoil ile iştiraklerini yaptırım listesine eklemesinden memnun olduklarını ifade etti.

Kallas, Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Rus dondurulmuş varlıkları konusunda görüşeceklerini aktardı. ABD'nin Rusya'nın iki büyük petrol şirketi Rosneft ve Lukoil ile iştiraklerini yaptırım listesine eklemesine ilişkin konuşan Kallas, "Rusya'ya yönelik yaptırımlarla ilgili olarak ABD'den aldığımız sinyallerden çok memnunuz. Bu konuda aynı görüşte olmamızın önemli bir güç göstergesi olduğunu düşünüyorum." dedi.


Kallas, liderlerin zirvede Rusya'nın dondurulmuş varlıklarından Ukrayna'ya sağlanacak "tazminat kredisi" planını da ele alacağını belirterek, "Temel mesaj, Rusya'nın Ukrayna'da neden olduğu zararlardan sorumlu olduğu ve bu zararları ödemesi gerektiğidir. Bu, çok önemli 3 sinyal gönderiyor. Birincisi Ukrayna'ya kendilerini savunmaları için destek verdiğimizi gösteriyor. Diğeri Rusya'ya bizi yenemeyeceklerini gösteriyor. Üçüncüsü ise ABD'ye, bizim de çok önemli adımlar attığımızı gösteriyor." diye konuştu. AB liderlerinin Birliğin savunması hakkında da görüşeceğini dile getiren Kallas, savunmayı ortak değer olarak görmek ve bölgeyi savunmak için ortak projeler yürütmenin önemli olduğunu söyledi.


Kallas, dondurulmuş Rus varlıklarının kullanımı hakkında Belçika gibi bazı AB ülkelerinin endişelerine cevaben, bunların kullanılması halinde ülkelerin muhtemel riskleri tek başına üstlenmemesi konusunda herkesin hemfikir olduğunu belirtti.


Ayrıca Kallas, Belçika'nın dondurulmuş Rus varlıklarının kullanımı hakkında talep ettiği güvenliği elde etmesini sağlayacak mekanizma geliştirilmesi gerekiyorsa bunun üzerinde çalışmaya hazır oldukları mesajını verdi.



#Avrupa Birliği
#Rusya
#yaptırım
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
3600 EK GÖSTERGE SON AÇIKLAMALAR 2025: Maaşlar baştan sona değişecek! 3600 ek gösterge ne zaman Meclis'e gelecek?