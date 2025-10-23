Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
ABD senatosu'nda tarihi konuşma: Merkley 22 saatten fazla süren konuşmasında Trump'ı hedef aldı!

ABD senatosu'nda tarihi konuşma: Merkley 22 saatten fazla süren konuşmasında Trump'ı hedef aldı!

11:5523/10/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
ABD'li Senatör Merkley, Trump'ı eleştirmek için 22 saatten fazla Senato'ya hitap etti
ABD'li Senatör Merkley, Trump'ı eleştirmek için 22 saatten fazla Senato'ya hitap etti

ABD'li Demokrat Senatör Jeff Merkley, ABD Başkanı Donald Trump'ın kararlarını eleştirmek amacıyla 22 saatten fazla Senato'da konuşma yaptı.

The Hill gazetesinin haberine göre, Merkley'nin hitabı, Senato tarihinin en uzun üçüncü konuşması olarak kayıtlara geçti. Merkley, 21 Ekim Salı günü yerel saatle 18.30'dan kısa süre önce başladığı konuşmasına, 22 Ekim Çarşamba saat 17.00'de son verdi.


Yaklaşık 22 saat 40 dakika konuşan Merkley, açılış konuşmasında "Bu akşam Senato'ya alarm zillerini çalmak için geldim. İç savaştan bu yana ülkemiz için en tehlikeli anı, en büyük tehdidi yaşıyoruz. Başkan Trump, anayasamızı parçalıyor." ifadelerini kullandı. Demokrat Senatör'ün konuşmasının ana gündeminde, Trump'ın Oregon eyaletine bağlı Portland kentine Ulusal Muhafız birliklerini görevlendirme kararı, ABD'de üniversitelere verilen araştırma fonlarının kesintiye uğraması ve Trump'ın son dönemde önde gelen Demokrat isimlere yönelttiği suçlamalar yer aldı.


#ABD'li Demokrat Senatör
#Jeff Merkley
#Senato
#Trump'ın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EGM promosyonu ihalesini hangi banka kazandı? Emniyet Genel Müdürlüğü maaş promosyonu ne kadar, kaç TL?