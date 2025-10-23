Dünyanın en korkunç köyleri belli oldu: Türkiye'den bir il listede

Terk edilmiş sokaklar, rüzgârla konuşan evler ve geçmişten kalan ürkütücü sessizlik…
Dünyanın en korkunç köyleri, unutulmuş hikâyeleriyle tüyleri diken diken ediyor.
Japonya’dan Namibya’ya, Türkiye’den Amerika’ya uzanan bu köyler; kimi zaman bir felaketin, kimi zaman yalnızca zamanın duruşunun sessiz tanığı olarak karşımıza çıkıyor.
İŞTE TÜYLER ÜRPERTEN KÖYLER...
Kolmanskop, Namibya
Bir zamanların elmas kasabası, çöl tarafından yutuldu. Bugün evlerin içi tamamen kumla dolu.
Oradour-sur-Glane, Fransa
II. Dünya Savaşı’nda Naziler tarafından yakılıp yok edilen köy, bir daha inşa edilmedi.
Nagoro Köyü, Japonya
Köy nüfusu neredeyse tamamen öldü, yerlerine köy halkının birebir boyutlarda yaptığı bez bebekler kondu.
Centralia, ABD
1962’de köyün altındaki kömür madeni yanmaya başladı ve hâlâ sönmedi.
Kayaköy, Türkiye
Muğla, Fethiye
Mübadele sonrası terk edilen antik Rum köyü.