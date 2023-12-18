|
Dünya

AB Batı Şeria'da Filistinlilere şiddeti artıran işgalcilere yaptırım çağrısını yineledi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, işgalci İsrail'in ablukası altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilere yönelik şiddet içerikli eylemlerde bulunan Yahudi işgalcilerin durdurulması ve onlara yaptırım uygulanması çağrısını yineledi.

Muhammet Emre Kömürcü
Muhammet Emre Kömürcü
22:20 - 18/12/2023 Pazartesi
AA
Borrell, üye ülkelerle, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerinde bulunan Yahudi yerleşimcilere yaptırım uygulama konusunun görüşüldüğünü ancak henüz uzlaşma sağlanamadığını belirtmişti.
Borrell, üye ülkelerle, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerinde bulunan Yahudi yerleşimcilere yaptırım uygulama konusunun görüşüldüğünü ancak henüz uzlaşma sağlanamadığını belirtmişti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gazze'de "ağırlaşan insani durum", Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimcilerin "artan şiddeti" ve Kızıldeniz'deki nakliye yollarının "kesintiye uğramasının" bölgede riskler oluşturduğunu belirten Borrell, bu risklerin "daha da artabileceğine" değindi.

Bölgede "eş zamanlı olarak" atılması gereken 3 adım olduğuna işaret eden Borrell, bunlardan ilkinin Gazze'de "çatışmalara insani ara verilmesi" ve esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin müzakerelerin başlaması olduğunu ifade etti.

Borrell, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerinde bulunan Yahudi yerleşimcileri durdurma ve onlara yaptırım uygulama çağrısını yineledi. Borrell ayrıca, Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliğinin sağlanması gerektiğine işaret etti.


AB, yerleşimcilere yönelik yaptırımlar konusunda uzlaşamamıştı

AB dışişleri bakanlarının 11 Aralık'taki toplantısının ardından gazetecilere açıklama yapan Borrell, üye ülkelerle, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerinde bulunan Yahudi yerleşimcilere yaptırım uygulama konusunun görüşüldüğünü ancak henüz uzlaşma sağlanamadığını belirtmişti.

"Sadece endişelendiğimizi söylemek yerine, sözlerden eyleme geçmenin zamanının geldiğini düşünüyorum." diyen Borrell, şunları kaydetmişti:

"Evet, endişeliyiz. Evet, kınıyoruz ancak Batı Şeria'daki Filistin halkına yönelik bu şiddet eylemlerine karşı ne tür önlemler alabileceğimizi görmemiz gerekiyor. Çok fazla şiddet eylemi var. Özellikle 7 Ekim'den sonra çok fazla insan öldü. Bugün bunu tartıştık. Oy birliğiyle anlaştığımızı söyleyemem ama henüz herhangi bir öneri de sunmuş değilim. Bunu yapacağım. Ekibim şiddet içeren faaliyetleri ve Filistinlilere yönelik saldırılarıyla tanınan kişilerin listesini çıkarabilmek için üye ülkelerle bu konu üzerinde çalışıyor. Bu kişilere karşı yaptırımlar önereceğiz."


#Filistin
#Avrupa Birliği
#Josep Borrell
#Batı Şeria
#İsrail
36 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ezan saatleri | İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa il il diyanet namaz vakitleri