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AB çalışanlarından yapay zeka kullanmamalarını istedi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, çalışanlarından kritik işlerde Chat GPT gibi yapay zeka sohbet robotlarını kullanmamalarını istedi. Yeni kurallar, çalışanlara çevrim içi yapay zeka araçlarının riskleri ve sınırlamaları ile Komisyon'un çalışma faaliyetlerinde bunların güvenli kullanımına yardımcı olmayı amaçlıyor.

17:11 . 31/05/2023 Çarşamba
AA
AB çalışanlarından yapay zeka kullanmamalarını istedi.

AB çalışanlarından yapay zeka kullanmamalarını istedi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, çalışanlarından kritik işlerde Chat GPT gibi yapay zeka sohbet robotlarını kullanmamalarını istedi.


Politico internet sitesinin haberine göre, AB Komisyonu, personelinin son dönemde kullanım alanı hızla yaygınlaşan sohbet robotu ChatGPT ve Bard gibi çeşitli yapay zeka teknolojilerinin kullanımına sınırlamalar getiren yeni kurallar hazırladı.


Yeni kurallar, çalışanlara çevrim içi yapay zeka araçlarının riskleri ve sınırlamaları ile Komisyon'un çalışma faaliyetlerinde bunların güvenli kullanımına yardımcı olmayı amaçlıyor.


Bu çerçevede, yapay zeka aracı kullanırken kamuya açık olmayan bilgiler paylaşılamayacak veya ifşa edilemeyecek.


Yapay zekanın vereceği yanıtların yanlış veya taraflı olabileceği konusunun farkında olunacak.


Yapay zekanın fikri mülkiyet haklarını ihlal edip etmediği konusu da göz önünde bulundurulacak.


Yapay zeka tarafından üretilen bilgiler asla resmi belgelere kopyalanıp yapıştırılmayacak.


Özellikle kritik ve duyarlı süreçler üzerinde çalışırken yapay zeka araçları kullanılmayacak.


AB'nin henüz ChatGPT veya benzeri yapay zeka sistemleriyle ilgili bir düzenlemesi bulunmuyor ancak AB Komisyonu, 2 yıl önce yapay zeka konusunda yeni kurallar çerçevesini içeren ilk yasal düzenleme teklifini hazırlayıp üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu'na (AP) sunmuştu. Bu teklif, yapay zeka sistemlerinin kullanımında birtakım sınırlama ve şeffaflık kuralları getiriyordu.


Komisyon'un yasa teklifinde, yapay zeka sistemleri kabul edilemez
"risk"
,
"yüksek risk",
"sınırlı risk"
ve
"minimum risk"
olmak üzere 4 ana gruba ayrılıyordu.

AB yapısı içinde bu düzenleme üzerinde çalışmalar devam ediyor.



#AB
#Avrupa
#Yapay Zeka
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