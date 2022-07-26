AB duyurdu: Rusya’ya ekonomik yaptırımlar altı ay daha uzatıldı

Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerine yanıt olarak ilk kez 2014 yılında uygulamaya konan bu yaptırımlar, Şubat 2022’de Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında büyük ölçüde genişletilmişti. Finans, enerji, teknoloji ve çift kullanımlı mallar, sanayi, ulaşım ve lüks mallar üzerindeki kısıtlamalar dahil olmak üzere geniş bir sektörel önlemler yelpazesinden oluşan yaptırımlar, bugün konseyin kararıyla 31 Ocak 2023’e kadar uzatıldı.

EK YAPTIRIMLAR

Konsey basın açıklamasında ekonomik yaptırımlara ek olarak “AB, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı istikrarsızlaştırıcı eylemlerine yanıt olarak farklı türde önlemler aldı” denildi. Bu ek yaptırımlar çerçevesinde; yasadışı olarak ilhak edilen Kırım, Sivastopol kenti, Donetsk ve Luhansk oblastlarının hükümet dışı bölgeleriyle ekonomik ilişkilere yaptırım geldi.

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AB ÜYE DEVLETLERİ GAZ TALEBİNİ YÜZDE 15 AZALTIYOR

AB Konseyi, bugün yaptığı bir diğer basın açıklamasında AB enerji güvenliği çerçevesinde üye devletlerin ‘bu kış gönüllü olarak gaz talebini yüzde 15 azaltacağını’ belirtti. Bu tasarruf planının, bu kış muhtemel bir Rus gazı kesintisine karşı AB ülkelerinin gaz ihtiyacını güven altına alma olduğu ifade edildi.

Çek Sanayi ve Ticaret Bakanı Jozef Síkela “Bugünkü karar, üye devletlerin Rusya'nın enerji kaynaklarını silah olarak kullanarak AB'yi bölmeye yönelik her türlü girişimine karşı dik duracaklarını açıkça gösterdi. Gaz azaltma önerisinin rekor sürede kabul edilmesi, kuşkusuz ortak enerji güvenliğimizi güçlendirdi. Şimdi gaz tasarrufu yapmak, hazırlıklı olma durumunu iyileştirecektir. AB vatandaşları ve sanayisi için kış çok daha ucuz ve kolay geçecek” dedi.

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