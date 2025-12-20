AB kendi cebinden ödeyecek

Rusya’nın dondurulmuş mal varlıklarına el koyup bunları Ukrayna’nın inşası için tahsis etmeyi düşünen ve bu uğurda muhalif ülkelerin itirazlarını görmezden gelen Avrupa Birliği (AB), oluşacak tepkiyi göğüslemeye cesaret edemedi. AB üyesi ülkeler, Ukrayna'nın 2026-2027 dönemindeki mali ihtiyaçlarını 90 milyar avroluk ortak bir kredi ile karşılama konusunda anlaşmaya vardı. Böylelikle AB Rus malvarlıklarının kullanılması gündeminden vazgeçmiş oldu. Söz konusu plan, ateşkes görüşmelerinde de yer alıyordu ve Rusya bu durumu kabul etmeyeceğini açıklamıştı.

RUSYA TAZMİNAT ÖDEYİNCE ÖDENECEK

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Belçika’nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi. Burada konuşan Costa, “Ukrayna'ya önümüzdeki 2 yıl için 90 milyar avro sağlama kararını onayladık. Ukrayna'ya AB bütçesi tarafından desteklenen bir kredi sağlayacağız. Bu, Ukrayna'nın acil mali ihtiyaçlarını karşılayacak ve Ukrayna bu krediyi ancak Rusya tazminat ödedikten sonra geri ödeyecek” ifadelerini kullandı.

YAPTIRIMLARIN SÜRESİ UZAYACAK

Zirvede liderlerin Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımların süresini uzatma konusunda uzlaştığını bildiren Costa, Moskova'yı diyalog sürecine dahil etmenin tek çaresinin Ukrayna'yı güçlü kılmaktan geçtiğini vurguladı. Costa, “Ukrayna'ya siyasi ve mali desteğimiz savaşta, barışta ve yeniden yapılanmada asla azalmayacak” değerlendirmesinde bulundu. Ursula von der Leyen ise konuşmasında, “Ukrayna'nın önümüzdeki 2 yıl için acil finansman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bir araya geldik ve bunu başardığımızı söylemekten çok memnuniyet duyuyorum” dedi.

RUS VARLIKLARINA BLOKAJ SÜRECEK

Komisyonun, Kiev'e fon sağlamak adına liderlerin önüne AB olarak piyasadan borçlanmak ya da Rusya'nın dondurulan varlıklarını tazminat kredisi olarak kullanmak şeklinde iki alternatif koyduğunu hatırlatan Von der Leyen, “Bu süreçte Rus varlıkları dondurulmuş kalmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

SAVAŞA GİRMEK DEMEK

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise Ukrayna'ya destek için dondurulmuş Rus varlıklarının kullanılması fikrine yeterli sayıda ülkenin karşı çıktığını belirterek, "Rusya'nın dondurulmuş varlıkları konusu artık gündemden düştü" dedi. Orban, söz konusu fikri "aptalca" diye nitelendirerek, "İki ülke savaş halinde. AB değil. Rusya ve Ukrayna. Ve AB, savaşan taraflardan birinin parasını alıp diğerine vermek istiyor. Bu, savaşa girmek demektir" ifadelerini kullandı.

Putin: Ukrayna hazır değil

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın krizi barışçıl araçlarla sonlandırmayı reddettiğini belirterek, "Şimdilik Ukrayna'nın toprak konusunu istişare etmeye hazır olduğunu görmüyoruz." dedi. “Kiev, şimdi de krizin barışçıl araçlarla sonlandırılmasını reddediyor ancak yine de Kiev yönetiminden diyaloğu sürdürme konusunda sinyal görüyoruz” diyen Rus lider, “Bu meseleyi, geçen yıl haziranda açıkladığım ilkeler temelinde, krizin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması durumunda barış yoluyla sona erdirmek istiyoruz" sözlerini sarf etti.

Macron: Putin’le görüşmek gerekebilir

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'da barış müzakereleri bağlamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmenin yeniden gerekli hale geleceğini ifade etti. Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi’nde konuşan Macron, ABD Başkanı Donald Trump'a işaret ederek, "Her halükarda Putin ile görüşen bazı insanlar olduğunu görüyorum. Bu nedenle, Avrupalılar ve Ukraynalılar olarak bu görüşmeyi uygun şekilde yeniden başlatacak çerçeveyi bulmak yararımıza" diye konuştu.











