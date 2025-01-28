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AB Refah'a sivil yardım misyonu konuşlandıracak

AB Refah'a sivil yardım misyonu konuşlandıracak

08:2528/01/2025, Salı
G: 28/01/2025, Salı
AA
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, personelin başlamaya hazır olduğunu duyurdu.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, personelin başlamaya hazır olduğunu duyurdu.

Avrupa Birliği (AB), Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'na şubat ayı itibarıyla sivil misyon konuşlandıracak.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, bakanların AB Sınır Yardım Misyonunu (EUBAM) şubat itibarıyla konuşlandırmak konusunda anlaştığını duyurdu.


Kallas, bu konuda hem Filistin ve İsrail tarafından davet hem de Mısır'ın onayını aldıklarını belirtti.


Yüksek Temsilci, AB'nin daha önce de yürüttüğü bu misyon için yeni personelin çalışmaya başlamaya hazır olduğunu bildirdi.


#AB
#EUBAM
#gazze
#sivil misyon

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