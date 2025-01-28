AB Refah'a sivil yardım misyonu konuşlandıracak

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, bakanların AB Sınır Yardım Misyonunu (EUBAM) şubat itibarıyla konuşlandırmak konusunda anlaştığını duyurdu.

Kallas, bu konuda hem Filistin ve İsrail tarafından davet hem de Mısır'ın onayını aldıklarını belirtti.