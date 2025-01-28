Kuzeye dönüş zaferi: Direniş ruhu işgalciyi pes ettirdi

Gazze'de İsrail'in saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilen yüz binlerce Filistinlinin güneyden kuzeydeki asli yerlerine dönüşü sabah saatlerinde başladı. Yalnızca dün, 300 binden fazla Filistinli yeniden Gazze'nin kuzeyindeki mahallelerine döndü. İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten itibaren başlattığı vahşi saldırılar sırasında kuzeye üç büyük müdahale gerçekleştirdi. Bu operasyonları "Bölgenin Hamas'ın üssü olması ve Hamas'ı çökertmek için" yaptığını ilan eden işgal devleti, hedefine ulaşamazken Hamas, İsrail tarafından boşaltılmak istenen bölgeye sivillerin dönüşünün başlamasını "Gazze halkının zaferi" olarak niteledi. İsrail hükümeti, geçtiğimiz cumartesi günü ateşkes anlaşması kapsamında 4 İsrailli esiri daha serbest bırakan Hamas'ın, Arbel Yahud isimli kadın bir askeri vermemesi nedeniyle sivillerin Gazze'nin kuzeyine dönüşüne izin vermeyeceğini ilan etmişti. Dönüş için yola çıkan Filistinli sivillere Netzarim koridoruna yaklaştıklarında ateş açan işgalci güç 5 Filistinliyi yaralamıştı.

PERŞEMBE GÜNÜ SERBEST BIRAKILACAK

Arabulucu ülkeler Katar ve Mısır'ın girişimleriyle sorunun çözümü için yapılan müzakereler başarıya ulaşırken, Filistinli direniş grupları, perşembe günü Arbel Yahud'un yanı sıra, Agam Berger ve bir İsrailli esirin daha serbest bırakılacağını, ardından anlaşmaya uygun olarak cumartesi günü 3 İsrailli esirin daha serbest kalacağını aktardı. Bununla birlikte Hamas, ateşkesin 42 gün sürecek ilk aşamasında serbest bırakılacak 25 esirin de isim listesini arabulucu taraflara ilettiğini bildirdi.

İKİ KOLDAN BÖLGEYE YÜRÜDÜLER

Anlaşmanın sağlanmasıyla dün sabah saatlerinden itibaren yürüyerek ya da araçlarla Selahaddin ve El-Reşid caddeleri üzerinde yola çıkan çoğu kadın ve çocuk binlerce Filistinli, Gazze'nin kuzeyindeki kent merkezi, Beyt Lahia, Beyt Hanun ve Cibaliye bölgelerine geri döndü. Dün, güney-kuzey yönünde uzanan iki anayoldan Selahaddin Caddesi'nde sadece araçlarla dönüşe izin verilirken sahile paralel uzanan El-Reşid Caddesi'nde ise yayaların geçişine izin verildi. Geçişler esnasında Selahaddin Caddesi üzerinde İsrail'e ait insansız hava araçları (İHA) ise yoğun uçuş gerçekleştirdi.

DENETİMLERİ ABD ŞİRKETİ YAPIYOR

Araçlar, Netzarim koridoru civarında araçların geçiş noktasında bir ABD'li özel güvenlik şirketi tarafından denetim yapıldı. Hamas Hareketi, daha önce yayınladığı açıklamada, ikinci esir takasından sonra Gazzelilerin kuzeydeki bölgelere dönüşüne izin verileceğini ancak 42 günlük ilk aşama müzakereleri sona erene kadar bu dönüşlerde denetimlere tabi tutulacağını bildirmişti.

TEHCİR PLANININ HEZİMETİ

Esir teslimatıyla ilgili yaşanan krizin aşılması ve İsrail tarafından zorla yerinden edilen on binlerce Filistinlinin dün sabah itibarıyla Gazze'nin kuzeyine dönmeye başlamasının ardından bir açıklama yayınlayan Hamas, durumu "Filistin halkının zaferi, İsrail'in ve tehcir planlarının ise hezimeti" olarak niteledi. Hamas'ın resmi kanallarında yayınlanan açıklamada, "Filistin halkının, kaçmak zorunda kaldıkları bölgelere üstelik evleri yıkılmış haldeyken kitleler halinde geri dönmesi, yaşadıkları sıkıntıların ve hüznün derinliğine rağmen topraklarında kalma kararlılığını teyit ediyor" ifadesi kullanıldı. Geri dönüşün ayrıca Filistin halkından dünyaya verilen güçlü bir mesaj olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Gazze'nin her bölgesine yoğun şekilde tüm yardım malzemelerinin tedarikinin artırılması çağrısı yapıldı.

BEN-GVIR DE KABUL ETTİ

İsrail'de Ulusal Güvenlik Bakanlığı görevinden istifa eden Yahudi Gücü Partisi lideri Itamar Ben-Gvir, Gazze'yi ikiyi ayıran Netzarim Koridoru'nun açılarak geçişlere izin verilmesi hakkında yaptığı değerlendirmede, "Netzarim'in bu sabah açılması ve binlerce Gazzelinin kuzeye geçmesi Hamas'ın zaferinin ve 'pervasız anlaşmanın' (esir takası) bir başka aşağılayıcı yönünün görüntüleridir." yorumunu yaptı. İsrail Yayın Kurulu (KAN), geri dönüşe izin verilmesini "Hamas istediğini aldı" şeklinde görürken, Yedioth Ahronoth Gazetesi'ne konuşan askeri kaynaklar da "Koridorundan karşılığında büyük bir şey almadan vazgeçmenin henüz ateşkesin başında ödenmiş ağır bir bedel olduğunu" dile getirdi.







