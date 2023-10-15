AB ülkeleri Gazze'ye insani yardım sağlamanın önemini vurguladı

Konsey tarafından yapılan yazılı açıklamada AB'nin Hamas'ı, "tüm esirleri hiçbir ön koşul olmaksızın derhal serbest bırakmaya" çağırdığı kaydedilerek, "Acil insani yardım sağlanmasının önemini bir kez daha vurguluyoruz. Ortaklarımızla koordineli olarak Gazze'de en çok ihtiyaç sahibi sivillere destek vermeye devam etmeye, bu yardımların terör örgütleri tarafından suistimal edilmemesini sağlamaya hazırız." ifadeleri kullanıldı.