AB yaptırımları devreye alacak

Siyonist İsrail, Gazze’de yaptığı soykırım nedeniyle ABD hariç diğer ülkelerden ve kurumlardan aldığı desteği kaybediyor. Türkiye, İspanya ve diğer ülkelerden sonra terör devleti İsrail’e yaptırım uygulayan ve uygulamayı planlayan kervanına Avrupa Birliği de eklendi. Ayrıca, Hollanda Siyonist yapının Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in ülkeye girişini yasakladı. İspanya da çok uluslu bir koalisyonla Gazze’ye asker göndermek için Birleşmiş Milletler'den izin alınmasını istedi. AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Strazburg'da toplanan Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda yıllık "Birliğin Durumu" konuşmasında Gazze'deki yapılan soykırıma değindi.





VİCDANI SARSIYOR

Gazze'de yaşananların dünyanın vicdanını sarstığını vurgulayan von der Leyen, "Yiyecek dilenirken öldürülen insanlar, cansız bebeklerini kucaklayan anneler. Bu görüntüler tam anlamıyla felaket. Bu yüzden çok açık bir mesajla başlamak istiyorum: İnsan eliyle yaratılan kıtlık asla bir savaş silahı olamaz. Çocuklar uğruna, insanlık uğruna bu durdurulmalı" ifadelerini kullandı. Von der Leyen, Filistin Yönetimi'nin mali anlamda 'boğulmasını', işgal altındaki Batı Şeria'yı Doğu Kudüs'ten kolayca ayıracak olan sözde 'E1' yerleşim projesi planlarını, İsrail hükümetinin en aşırı görüşlü bakanlarının şiddeti kışkırtan eylem ve açıklamalarını gördüklerini söyledi.





DESTEK ASKIYA ALINACAK

Tüm bunları "iki devletli çözümü baltalamaya yönelik açık bir girişim" olarak değerlendiren AB Komisyon Başkanı, birçok AB üyesi ülkenin kendi yaptırımlarını açıkladığına ve tedbirlerini aldığına vurgu yaptı. Komisyonun Horizon Europe programına İsrail'in katılımını kısmen askıya alma önerisinin ise üye ülkeler nezdinde çoğunluk elde edilemediği için engellendiğini belirten Von der Leyen, "Bunun üstesinden gelmeliyiz. İsrail'e verdiğimiz ikili desteği askıya alacağız. Aşırılıkçı bakanlara ve şiddet yanlısı yerleşimcilere yaptırımlar önereceğiz. Ayrıca, Ticaretle ilgili konularda Ortaklık Anlaşması'nın kısmen askıya alınmasını da önereceğiz" dedi.





İSTENMEYEN ADAM İLAN EDİLDİLER

İsrail’in aşırı sağcı bakanları Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in girişini yasaklayan ülkelerin sayısı da artıyor. Bu kararı alan son ülke Hollanda oldu. İsrail'in kamu yayın kuruluşu KAN'ın haberine göre, Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich'in, 25 AB ülkesi ve 4 AB dışı ülke (İzlanda, Norveç, İsviçre ve Lihtenştayn)'ı kapsayan Schengen Bölgesi'ne girişleri yasaklandı. Geçtiğimiz haftalarda, söz konusu bakanlara İspanya ve Slovenya da giriş yasağı koymuştu. Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, bu kararla Gazze'deki insani felaketi durdurmak için Tel Aviv üzerindeki baskıyı artırmayı hedeflediklerini söylemişti.

İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı tepkilerin her geçen gün daha büyüdüğü İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar ittifakına bağlı olan Compromis partisinden Milletvekili Alberto Ibanez, çok uluslu bir koalisyon ile Gazze'ye asker gönderilmesi için hükümetin Birleşmiş Milletler'den (BM) onay talep etmesini istedi. Milletvekili Alberto Ibanez, söz konusu öneriyi hükümete sundu.





FİLİSTİN DEVLETİNİ TANIMA KARARI

Öte yandan, Filistin’i devlet olarak tanıyan veya tanıyacağını ilan eden ülkelerin sayısı da artıyor. Andorra, Avustralya, Kanada, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Lüksemburg, Malta, Yeni Zelanda, Norveç, Portekiz, San Marino, Slovenya ve İspanya dışişleri bakanları, İsrail-Filistin meselesine ilişkin "New York Çağrısı" isimli ortak açıklama yapmıştı. Filistin’i devlet tanıyacak olan bir diğer ülke ise Belçika. Günümüzde, Birleşmiş Milletler'e (BM) üye 193 ülkeden 148'i Filistin'i devlet olarak tanıyor. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail'e bazı şartlar öne sürerek, bunların yerine getirilmemesi halinde, Filistin'i devlet olarak tanıyacaklarını söyledi. İngiltere’nin İsrail’e sunduğu şartlar ise şu şekilde: İki devletli çözüme ulaşacak uzun vadeli bir barış sürecine bağlılık açıklaması. Gazze'deki korkunç durumu sona erdirmek adına önemli adımlar atılması ve Batı Şeria'nın ilhak edilmeyeceğini net bir şekilde söylenmesi.



