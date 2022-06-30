ABD Başkanı Biden: Türkiye'ye F-16 satmalıyız

ABD Başkanı Biden, NATO Zirvesi'nin ardından açıklamaları;

Bu zirvede müttefiklerimizi yeniden topladık, Rusya’nın tehdidini vurguladık. İsveç ve Finlandiya’nın adaylığını kabul ettik.

NATO topraklarının her karışını koruyacağız. Birimize karşı yapılan saldırı hepimize yapılmış sayılır. Hep birlikte savunmamızı güçlendireceğiz.

Birimize karşı yapılan saldırı hepimize yapılmış sayılır. Tehditler sadece Rusya'dan değil Çin'den de geliyor. Hava savunması için destek paketleri açıklayacağız. NATO'nun her karışını savunacağız. İsveç ve Finlandiya'nın katılımlarıyla NATO'nun sınırı 800 mil artacak.

Gazetecilerin soruları...

-ABD Ukrayna'ya daha ne kadar yardımda bulunacak?

Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık ek silah yardım yapacağız. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarından sonra NATO daha birleşik duruyor. Rusya'nın saldırısı zaferle sonuçlanmayacak.

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-Rusya'nın petrol ihraç fiyat üst sınırı ABD'de petrol fiyatlarını aşağıya çekecek mi?

Biz NATO'yu daha güçlendirmeye devam edeceğiz. Rusya'nın petrol gemilerini sigorta sisteminden çıkarmalıyız dedim ve sonuçta bunu yaptık.

-ABD Türkiye'ye F-16'ları verecek mi?

Bu konudaki duruşum değişmedi, Türkiye'ye F-16 satmalıyız. Kongre'den onay almamız gerekiyor ve alacağımızı düşünüyorum.

Ayrıntılar geliyor...

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