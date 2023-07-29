|
Dünya

ABD Başkanı Biden'dan Aşure günü paylaşımı

ABD Başkanı Joe Biden, Muharrem ayının 10. günü kutlanan Aşure günü nedeniyle sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımladı. Biden, "Adalet ve eşitlik değerlerini onurlandıran dünyanın dört bir yanındaki Müslüman dostlarımızı ve komşularımızı kabul ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

21:58 . 29/07/2023 Cumartesi
AA
ABD Başkanı Joe Biden

ABD Başkanı Joe Biden

ABD Başkanı Joe Biden, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, eşi Jill Biden ile Müslümanların Aşure gününü tanıdığını belirtti.

"Müslüman dostlarımızı ve komşularımızı kabul ediyoruz"

Paylaşımda Biden,
“Jill ve ben, Aşure’yi kutlayan ve herkes için fedakarlık, adalet ve eşitlik değerlerini onurlandıran dünyanın dört bir yanındaki Müslüman dostlarımızı ve komşularımızı kabul ediyoruz.”
ifadelerini kullandı.



#Joe Biden
#ABD
#Aşure Günü
5 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bayern Münih hazırlık maçında Japon ekibi Kawasaki Frontale'yi 1-0 mağlup etti