ABD Başkanı Joe Biden'dan Ürdün Kralı Abdullah'a telefon: Desteğimiz sizinle

ABD Kongre binasında hareketli dakikalar: Bölgeden silah sesleri yükseldi

ABD Kongresi yerleşkesinin 'dış tehdit' nedeniyle giriş ve çıkışlara kapatıldığı ve güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi. ABD Kongre Polisinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Independence Caddesi'ne çıkan bölgedeki bariyerlere bir aracın hızla girdiği kaydedildi. Aracın iki polise çarptığına dikkat çekilen açıklamada, şüphelinin de yaralı olarak ele geçirildiği belirtildi.





