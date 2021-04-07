Dünya ABD Başkanı Joe Bidendan Ürdün Kralı Abdullaha telefon Desteğimiz sizinle
AMERİKA

ABD Başkanı Joe Biden'dan Ürdün Kralı Abdullah'a telefon: Desteğimiz sizinle

ABD Başkanı Joe Biden, darbe iddialarıyla gündeme gelen Ürdün'ün Kralı 2. Abdullah ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin Ürdün'e "güçlü desteğini" vurguladı.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Joe Bidendan Ürdün Kralı Abdullaha telefon: Desteğimiz sizinle
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ABD merkezli Washington Post gazetesi 3 Nisan'da eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin ve 20 kişinin "ülkenin istikrarına tehdit olduğu gerekçesiyle" gözaltına alındığını iddia etmişti.

Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ahmed el-Huneyti ise Prens Hamza'nın gözaltına alınmadığını ancak kendisinden ülkenin güvenliğine zarar verebilecek faaliyetlerini durdurmasının istendiğini açıklamıştı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, 4 Nisan'da yaptığı açıklamada, yürütülen soruşturma neticesinde Prens Hamza'nın dış güçlerle ülkenin güvenliğini hedef alan birtakım faaliyetlere karıştığının ortaya çıktığını söylemişti.

Söz konusu gelişmelerin ardından açıklama yapan Ürdün Kralı 2. Abdullah, "Müsterih olun, ülkedeki fitne sona ermiştir." açıklamasında bulunmuştu.

Biden'dan telefon: Desteğimiz sizinle

ABD Başkanı Joe Biden, Ürdün'de yaşananların ardından Kral 2. Abdullah ile telefonda görüşerek ABD'nin Ürdün'e "güçlü desteğini" vurguladı.

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