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ABD Başkanı Trump: İran ile görüşmeler çok iyi gidiyor

ABD Başkanı Trump: İran ile görüşmeler çok iyi gidiyor

15:391/07/2026, Çarşamba
G: 1/07/2026, Çarşamba
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ABD Başkanı Trump, İran ile çok iyi anlaştıklarını belirtti.
ABD Başkanı Trump, İran ile çok iyi anlaştıklarını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile "çok iyi görüşmeler" gerçekleştirildiğini ve müzakerelerin olumlu yönde seyrettiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Dakota'dan Beyaz Saray'a hareket edeceği sırada, gazetecilere gündeme ilişkin açıklamada bulundu.

Trump, ABD’nin İran’la çok iyi anlaştığını ve Katar’daki son görüşmelerin iyi geçtiğini söyledi.

Tahran ile devam eden görüşmelerde, İran'ın ‘önemli bir mesafe katettiğini’ aktaran Trump,
“İran ile mükemmel bir görüşme gerçekleştirdik. İran’ı nükleer silahlardan arındırma yolunda ilerliyoruz. Finansal piyasalardaki yükselişten, petrol fiyatlarındaki düşüşten ve perakende sektöründeki fiyat gerilemesinden hepimiz fayda sağlıyoruz. Geçen hafta İran’a güçlü saldırılar gerçekleştirdik. Çok iyi toplantılar yaptılar, sonuçları göreceğiz”
ifadelerini kullandı.

İran: ABD ile nihai anlaşmaya yönelik müzakereler henüz başlamadı

Öte yandan, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD ile nihai anlaşmaya yönelik müzakere gruplarının oluşturulduğunu fakat bu mekanizmalar çerçevesinde henüz herhangi bir müzakerenin başlamadığını söyledi.

Bu çalışma grupları kapsamındaki görüşmelerin zaman ve yerinin belirlenmesine ilişkin istişarelerin arabulucular üzerinden devam ettiğini dile getiren Garibabadi, gerekli koşulların oluşması halinde söz konusu çalışma grupları çerçevesindeki müzakerelerin başlayacağını kaydetti.



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